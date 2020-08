Anne Jezini lança videoclipe do single 'Céu de Lurex'

O projeto do videoclipe foi contemplado no Edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2018 | Foto: Divulgação

Manaus – A cantora amazonense Anne Jezini lançou o videoclipe do novo single ‘’Céu de Lurex’’ no Spotify, Youtube, Deezer, e nas principais plataformas de streaming nesta sexta-feira (14). Com produção musical de Victor Xamã e André Oliveira, a gravação do clipe ocorreu em Boiçucanga, em São Paulo, em outubro de 2019.

‘’Céu de Lurex é o primeiro lançamento dessa nova era chamada Hilda, com nome de mulher corajosa como minha bisavó ou como Hilda Furacão’’, revelou a cantora por meio das redes sociais.

O projeto do videoclipe foi contemplado no Edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2018 e teve direção de Alexandre Mortagua, direção de fotografia de Anna Mascarenhas e direção de produção de Mayara Wui. O figurino foi assinado por Vinícius Couto, e a fotografia recebeu o olhar de Fernanda Liberti. A maquiagem foi realizada por Marcella Leme.

A letra de ‘’Céu de Lurex’’ foi autoral de Anne Jezini, e a cantora define como uma ''música pop gostosinha", para a gente dançar no Curupira assim que puder ou colocar para ouvir de noite em casa''.

''Numa viagem à comunidade do Jamaraquá em Belterra no Pará, estávamos voltando do jantar, eu e minha amiga, e num susto paramos para olhar o céu que estava estupidamente estrelado. Esses céus que só existem aqui na Amazônia, nos lugares onde o tempo é lento e a natureza que dita o passo. 'Parece um tecido de tão brilhante', lembro como se fosse hoje essa frase'', contou a artista sobre o surgimento da canção.

''Precisava escrever uma ode a esse céu, uma ode tão cintilante como ele. Queria que fosse sexy e instigante também, assim como é a temperatura do começo da noite na floresta, àquela hora quando o calor alivia e a luz da lua e das estrelas pintam as folhas das árvores de prateado'', revelou.

Confira o clipe do lançamento:

Leia mais:

Associação de Entretenimento consegue isenção doEcad durante pandemia

‘O Diabo de Cada Dia’: Netflix divulga trailer do novo drama