Gusttavo Lima vai cantar em palco no formato de Vitória-Régia no AM

Manaus – Fenômeno das lives durante a pandemia da Covid-19, Gusttavo Lima estará, neste domingo (16), realizando a live "Embaixador na Amazônia" no coração da floresta. O evento, que promete ser o maior show online do Brasil, começa a partir das 17h30 (horário de Manaus) e será transmitido pelo canal da Fábrica de Eventos no Youtube .

O cantor sertanejo irá se apresentar em um palco no formato de uma de Vitória-Régia, construído por artistas de Parintins, montado no Rio Negro, em frente ao Amazon Jungle Palace Hotel, no Iranduba.

Além do entretenimento, o show online também buscará arrecadar donativos para o projeto “Vidas Indígenas Importam”, beneficiando comunidades indígenas próximas a capital amazonense, que enfrentam a pandemia. Por isso, na página oficial do movimento, vários participantes comemoram e agradecem.

“Obrigada a todos que acreditaram na nossa primeira vakinha informal de arrecadações do projeto. Hoje essa iniciativa despretensiosa se tornou uma grande rede de apoio às comunidades indígenas”, diz uma publicação.

A publicação também referência a participação da Fundação Amazonas Sustentável (FAS). “Com essa ‘forçona’ que Bete Dezembro está dando ao projeto, tenho certeza que poderemos chegar a muitas outras comunidades indígenas, que ainda não atingimos. Obrigada FAS, por estar conosco nessa causa, juntos somos mais fortes! Obrigada! Gratidão! Explodindo de felicidade! O embaixador chegou!”, afirmam.

Convidados

Além de contar com a amazonense e ex-BBB Vivian Amorim como apresentadora, a live também irá trazer ao palco o cantor Jonas Esticado, artista que está surpreendendo o Brasil com a sua voz única e talento nato.

"É um orgulho poder receber o Embaixador na Amazônia e cantar com o maior fenômeno do sertanejo. Com certeza o público vai se divertir bastante em qualquer lugar do mundo e ainda vai conhecer por meio do cenário as belezas da região amazônica ”, disse Jonas.

Estrutura

O palco extraordinário receberá uma luz de fotografia especialmente para esse cenário, visto que o show será transmitido em local aberto e natural onde será valorizada a natureza e a ideia da Vitória-Régia. Além disso, serão utilizadas seis câmeras e drones que contemplarão todos os cortes de cena.

Nesta operação de transmissão, a Fábrica de Eventos estará levando entretenimento direto a casa do seu público, sem custo algum e o melhor com conforto e segurança, além de estar gerando empregos indiretos para um setor que foi o primeiro a parar por conta da pandemia e ainda não tem perspectiva de retorno.

A produção contará com a participação online do público, que poderá contribuir por meio de um QR Code, ferramenta que direcionará todas as formas de doação disponíveis. O evento também será transmitido pelo canal 500 da Claro TV.

