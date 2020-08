Bruna Marquezine estrela série da Netflix ao lado de Keanu Reeves

Série "Conquest" ainda não teve a sinopse oficial revelada | Foto: Divulgação

Uma produção original do Netflix deve reunir Bruna Marquezine e Keanu Reeves no elenco. A série "Conquest" ainda não teve a sinopse oficial revelada, mas deve contar com a atriz brasileira - cujo contrato com a Globo foi encerrado de forma amigável - e com o astro de Hollywood.

Oficialmente, a presença de Marquezine não foi confirmada por conta de um contrato de confidencialidade, mas ela já indicou em diversas entrevistas o desejo de explorar novos formatos de produções.

Ambientada em um futuro distópico, a produção tem a cidade de São Paulo - onde aconteceram parte das gravações - como um ambiente de acolhimento humanitário de refugiados. Além da capital paulista, outras cidades em todo o mundo serviram como cenário para as gravações.

Algumas delas foram: Nairóbi, no Quênia; Berlim, na Alemanha; Los Angeles, nos EUA e Budapeste, na Hungria - destino no qual Bruna Marquezine chegou a gravar stories indicando que estava a trabalho, sem entrar em detalhes. A direção de "Conquest" é de Carl Rinsch.

Em entrevista recente, Bruna foi questionada se teria restrições com seu visual para próximos trabalhos.

"Eu não rasparia por qualquer papel, até porque aí envolve a questão financeira. E eu tenho que olhar para minha carreira como um todo. Porque a gente hoje trabalha com empresas de shampoo, condicionadores e isso acaba comprometendo. Infelizmente ou felizmente, isso faz parte da construção da minha carreira", analisou a jovem, adicionando que "não teria o menor problema em engordar, desde que eu tivesse um acompanhamento e que eu não passasse dos limites saudáveis".

