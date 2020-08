Webshow 'Noite da Toada' recebe Hêmilly Lira e Arlindo Neto

O grupo Regional Andirá comanda a Noite da Toada e traz como convidados Hêmilly Lira, Arlindo Neto e Nenê do Boi | Foto: Reprodução

Manaus - O grupo Regional Andirá comanda a Noite da Toada e traz como convidados Hêmilly Lira, Arlindo Neto e Nenê do Boi. O webshow será transmitido pela fanpage do Blog da Amazônia no Facebook, a partir das 19h.

No repertório do grupo Regional Andirá que comanda a noite da toda terá clássicos dos Bois Garantido e Caprichoso como Canto da Mata I, Miscigenação e Matawi kukenã. A frente do grupo há mais de 15 anos, viveu o auge dos seus shows temáticos no Ariaú Amazon Tower, Tiwa Eco Resort, entre outros.

A cantora amazonense Hêmilly Lira promete entoar Festa da Raça, O Amor Está no Ar e Alegria de Dançar. "Nossa cultura musical é muito rica. Tenho muito orgulho de cada toada que canto. Fico muito feliz de participar dessa exaltação da tradição folclórica da Amazônia com asrtistas experientes e com os novos taentos como Arlindo Neto", diz Lira.

Filho de Arlindo Jr, Arlindo Neto se lança em carreira de levantador de toadas do Boi Caprichoso e também promete meocionar cantando Pesadelo dos Navegantes e Candelabros Azuis, toadas eternizadas na voz de seu pai.

Pra fechar as participações Neném do Boi, conhecido por atuar nos bois de Manaus, também se apresenta junto ao Regional Andirá.





Webshow

A modalidade é um projeto do Grupo Pactum para ajudar artistas em tempo de pandemia e também auxiliar as empresas locais que buscam consolidar uma presença digital. Os artistas disponibilizam espaço de publicidade durante os intervalos de bloco, onde são exibidos vídeos de 15 segundos. É com a venda destes anúncios que eles garantem renda. Quem quiser anunciar ou ingressar no projeto pode entrar em contato pelo (92) 99166-4388 ou acessar o endereço www.grupopactum.com.br





