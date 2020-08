Conheça os lugares tombados em Manaus no Dia do Patrimônio Histórico

Manaus - Nesta segunda-feira (17) comemora-se o Dia do patrimônio histórico. A data é celebrada em homenagem a Rodrigo Melo Franco de Andrade, primeiro presidente do Iphan, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Os museus, teatros e os bens tombados expõem e representam as trajetórias até aos dias atuais. Apesar de todas atenções estarem voltadas para a pandemia, nunca é demais recordar a preservação da nossa história.

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) está vinculado ao Ministério do Turismo que responde pela preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro. Logo, cabe ao IPHAN proteger e prover os bens culturais do País, proporcionando sua permanência para as gerações presentes e futuras.

Atualmente, em Manaus, os imóveis históricos, em sua maior parte estão localizados entre a avenida Eduardo Ribeiro e a rua Leonardo Malcher. Há ainda a preservação da arquitetura, com uma boa quantidade de edifícios ecléticos. Conheça alguns dos prédios tombados pelo IPHAN em Manaus.

Mercado Municipal Adolpho Lisboa

O Mercado Municipal Adolpho Lisboa, mais conhecido como Mercadão, foi construído no período do ciclo da borracha no Amazonas, todo seu material foi importado da Europa e teve como engenheiro Gustave Eiffel, o mesmo que projetou e deu seu nome a famosa Torre Eiffel. Com 137 anos de história, o mercadão é um dos diversos símbolos da arquitetura do período áureo da economia da borracha. Em 1987 o local foi tombado como Patrimônio Histórico Nacional pelo IPHAN em 1987 e incluído no Livros das Belas Artes, por ser um dos principais exemplares da arquitetura de ferro sem similar em todo o mundo.

O Centro Histórico da cidade de Manaus

O Centro Histórico da cidade de Manaus, também conhecido como Centro de Manaus, é a região mais antiga da cidade. A origem do bairro está ligada à fundação da cidade. O local abriga uma grande quantidade prédios históricos, como o Teatro Amazonas, o Palácio Rio Negro, o Instituto de Educação do Amazons (IEA), a Igreja de São Sebastião, o Teatro da Instalação, entre outros. Também é um bairro com o maior número de praças da cidade, com destaque as praças, Antônio Bittencourt, praça 5 de setembro, largo são Sebastião e a praça Heliodoro Balbi.

O tombamento do Centro Histórico em 2012, preserva a memória do ciclo da borracha no Amazonas, os imóveis históricos, na sua maior parte estão entre a Avenida Eduardo Ribeiro e a Rua Leonardo Malcher. Mesmo que dividida, Manaus ainda possui uma arquitetura ampla e variada, com representação de todas as correntes ecléticas e a preservação do cenário da Belle époque.

Teatro Amazonas

Inaugurado em 1896, é a expressão mais significativa da riqueza da região durante o Ciclo da Borracha. É o principal símbolo arquitetônico e cultural do Amazonas. Inaugurado no dia 31 de dezembro de 1896, o teatro surpreende e encanta pela grandiosidade. Tombado como Patrimônio Histórico Nacional em 1966, o Teatro Amazonas preserva sua arquitetura e decoração original. O seu estilo renascentista entorno de sua estrutura externa com os detalhes únicos na sua cúpula, tornou-se um dos monumentos mais conhecidos do Brasil e, consequentemente, o maior símbolo cultural de Manaus.

Porto de Manaus

O porto de Manaus é considerado o maior porto flutuante do mundo. Ele atende aos estados do Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre e áreas do norte do Mato Grosso. Foi projetado por ingleses e inaugurado em 1907, quando a cidade vivia o auge do ciclo da borracha. Além de servir para embarque e desembarque de passageiros e mercadorias que vão e vem das cidades, o local recebe também grandes transatlânticos com turistas partes do mundo. O local foi tombado em 1987.

Identidade

A preservação, assim como a proteção dos patrimônios culturais, afirma e ajuda a definir a identidade cultural de um povo. Por isso, é necessário celebrar o dia 17 de agosto. Segundo Karla Bittar superintendente do Iphan “O Patrimônio Cultural Brasileiro no Amazonas é rico e bastante diverso em suas manifestações. Podemos citar os bens materiais, como o Teatro Amazonas, e também as manifestações que fazem parte do patrimônio imaterial, como o Complexo Cultural do Boi. Todo Patrimônio Cultural deve ser preservado para que o cidadão de hoje e o do futuro possam ter conhecimento da sua história e saibam valorizar a sua cultura.”

