7 plantas fáceis de cultivar dentro de casa e dão um up na decoração

Manaus - Para algumas pessoas cultivar plantas dentro de casa é quase que uma missão impossível. Além de tornar o ambiente mais agradável, as plantas naturais promovem a oxigenação do ambiente e o embelezamento da decoração. O EM TEMPO separou sete espécies fáceis de encontrar e que se adaptam ao clima quente e úmido do Amazonas. Além disso, podem ser cuidadas sem segredos.

Mas lembre-se do básico que essas plantinhas precisam: água. Porém, algumas, nem exigem regas diárias. Fique atento as dicas e comece já o seu jardim interno.

Suculentas

Estas são plantas fáceis de cultivar e podem ser encontradas em locais como supermercados e floriculturas por um preço baixo. Geralmente são plantas pequenas e que se adequam a diversos tipos de ambientes. Observe sua suculenta, pois é fácil notar quando estão com sede ou com necessidade de mais luz solar.

Zamioculca

Esta, sem dúvidas, é uma das plantas que mais resistem a ambientes com pouca luminosidade natural. É originária da África, com folhas bem verdes e brilhantes. Tornou-se popular entre os brasileiros por sua rusticidade e beleza. Gosta de solo bem drenável e regas regulares, mas sem encharcar. Se você tem pouca luz natural vale apostar nesta planta.

Antúrio

Planta rústica que precisa de pouca iluminação natural, muito boa para cultivar em ambientes internos. Quando se fala de antúrio, a maioria das pessoas logo lembra da planta com folhas verde escuras e flores vermelhas, mas vale lembrar que existem antúrios de diversas cores. Esta espécie gosta de solos com boa capacidade de drenagem (ex: fibra de coco, pedaços de madeira encorporados ao solo) e não exige muita água, podendo ser regada 01 (uma) ou 02 (duas) vezes por semana.

Lança e espada de São Jorge

Outras plantas que toleram tanto pouca luminosidade, quanto locais com sol direto são essas. Com grande variação e, todas lindas, as lanças e as espadas preferem solos mais argilosos, o que faz com que a terra fique molhada por mais tempo e não precise de tantas regas. Espadas de São Jorge podem ser cultivadas da mesma forma que as lanças.

Lírio da Paz

Com esta planta não tem muito segredo, basta plantar em terra comum adubada e lembrar de regar uma ou duas vezes por semana. mas aqui vai a dica da desta editora que possui um vaso de lírio da paz em casa (no meu banheiro): com o clima quente e verão rigoroso de Manaus, melhor aumentar a quantidade de regas para três e não precisa exagerar na quantidade; ao menos uma vez ao mês, dar um banho na folhagem, também, vai deixar sua planta vigorosa. Se possível escolha um local próximo a luz natural mas não, direta. As flores brancas realmente trazem um clima de paz ao ambiente.

Palmeira Ráfis

A ráfis ou ráfia é uma das queridinhas dos decoradores e arquitetos, quando se fala de ambientes internos e rusticidade. Ela precisa estar próxima de janelas e portas, ter um solo com boa capacidade de drenagem e dependendo do tamanho do vaso, ser regada uma ou duas vezes por semana. Pelo fato de serem palmeiras, decoram o ambiente promovendo uma decoração tropical para as áreas internas.

Jiboia

Pode ser cultivada à sombra e não é muito exigente com relação a solos e regas. Se desenvolve com rapidez e poder ser utilizada tanto como trepadeira como planta pendente. A jiboia é uma das plantas apontadas para purificar ambientes, trazendo benefícios para qualidade do ar.





