Confira 10 curiosidades sobre o Teatro Amazonas

Manaus – Principal cartão-postal de Manaus, o Teatro Amazonas tem uma longa história desde a construção em 1896, durante o ciclo da borracha. Maior símbolo cultural do estado, a palavra simplicidade não se ajusta à imponência da construção, que esconde diversos contos e raridades no cenário arquitetônico.

O EM TEMPO reuniu algumas curiosidades sobre o longo processo e reformas que o Teatro Amazonas passou desde a inauguração, confira:



1. O Teatro Amazonas demorou 15 anos para ser concluído

Inaugurado pelo governador Eduardo Ribeiro, em 1896, o Teatro Amazonas levou 15 anos para ficar pronto. O projeto de construção foi feito pelo deputado provincial Antônio José Fernandes Júnior em 1881, mas ficou abandonado por oito anos.

As obras só foram retomadas com o início da gestão de Eduardo Ribeiro, quando o projeto tomou impulso. Antes, o espaço servia de campo de futebol amador.

2. Os melhores assentos eram ocupados pelos mais pobres

Assentos em frente ao palco do Teatro Amazonas têm melhor vista dos espetáculos | Foto: Divulgação

Construído para abrigar eventos da elite de Manaus, que buscava se aproximar dos padrões da Europa em questão de estrutura, o Teatro Amazonas abrigava grandes espetáculos voltados para as famílias tradicionais.

Mas os eventos se tornaram abertos também para a classe mais pobre da cidade. Eles ocupavam os assentos em frente ao palco, que apresentam melhor visibilidade das performances.

O motivo? A elite tinha a sensação de "superioridade’’ ao ocupar os camarotes acima da plateia. Quanto maior o andar significava que mais influente era a família.

No entanto, os camarotes apresentam uma visibilidade baixa dos espetáculos em relação aos assentos de frente ao palco, no térreo. Atualmente, eles são os mais requisitados e mais caros em apresentações pagas.

3. Parte da estrutura do Teatro Amazonas veio da Europa

Cúpula do Teatro Amazonas recria a bandeira do Brasil | Foto: Divulgação

O estilo arquitetônico da construção é renascentista, com detalhes ecléticos. Na área externa, a famosa cúpula é composta por 36 mil peças nas cores da bandeira brasileira, importadas da Alsácia, na França.

A maior parte do material usado na construção do teatro foi importada da Europa: as paredes de aço de Glasgow, na Escócia; os 198 lustres e o mármore de Carrara das escadas, estátuas e colunas, são da Itália.

4. O primeiro espetáculo apresentado foi "La Gioconda’’

‘’La Gioconda’’, de Amilcare Ponchielli foi o primeiro espetáculo apresentado no palco do Teatro Amazonas.

A ópera foi um grande sucesso no mundo todo, e Companhia Lírica Italiana foi a responsável pela performance em Manaus.

Relatos de funcionários do local afirmam que todo ano é possível notar aparições que remetem à realização do espetáculo "La Gioconda’’.

Os funcionários acreditam que fantasmas recriam a apresentação fielmente no aniversário do Teatro Amazonas, comemorado no dia 31 de dezembro.

Várias pessoas notaram aparições estranhas nas instalações do Teatro Amazonas | Foto: Marcio Melo

5. É possível notar aparição de fantasmas no Teatro Amazonas

Além de ‘’La Gioconda’’, vários visitantes e funcionários relatam aparições suspeitas dentro do Teatro Amazonas. As mais frequentes ocorrem no terceiro andar, que tem acesso por uma escada de ferro em forma de caracol e sem iluminação.

Alguns dos ‘’fantasmas’’ que mais são citados pelas pessoas é de um cavalheiro usando roupas do século XVIII e uma mulher de olhos azuis e roupa branca.

As presenças estranhas tomam forma especialmente para funcionários e artistas que se apresentam no palco do Teatro Amazonas, mas visitantes também já tiveram a ‘’sorte’’ de notar as aparições.

6. O Teatro Amazonas recebe uma média de 288 mil visitantes por ano

Teatro Amazonas é muito visitado por turistas | Foto: Michael Dantas

O salão de espetáculos tem capacidade para 701 pessoas, distribuídas entre a plateia e três pavimentos de camarotes, e recebe anualmente cerca de 288 mil espectadores ao ano em apresentações, não incluso visitas informais e visitas guiadas.

7. Grandes artistas nacionais e internacionais já passaram pelo Teatro Amazonas

Os brasileiros Heitor Villa-Lobos, Milton Nascimento, Ana Botafogo e Bibi Ferreira já tiveram a oportunidade de performar no palco do Teatro Amazonas, além deles nomes internacionais já marcaram presença no ponto turístico.

A banda Spice Girls foi uma das que movimentaram o espaço. As meninas apimentadas deram uma entrevista coletiva dentro do espaço e, vendo a movimentação de fãs no Largo do São Sebastião, realizaram um breve show na sacada do Teatro.

Spice Girls em show improvisado na sacada do Teatro Amazonas | Foto: Divulgação

O tenor Luciano Pavarotti já cantou no palco do Teatro, mas apenas em uma visita informal. O italiano visitou Manaus apenas para conhecer o espaço, e improvisou um espetáculo para experimentar a acústica.

Também já passaram pelo palco do Teatro muitos outros artistas internacionais, entre eles, o tenor José Carreras, Roger Waters, e The White Stripes.

8. O espaço foi tombado como Patrimônio Histórico Nacional

Por representar o ciclo da borracha no estado e pela arquitetônica única no Brasil, o Teatro Amazonas foi tombado como Patrimônio Histórico Nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 1966.

Além disso, ele foi indicado para tombamento como Patrimônio da Humanidade pela Organização das Nações Unidas (ONU).

| Foto: Divulgação

9. O Teatro Amazonas já passou por reformas e manutenções

Manter um Patrimônio Histórico Nacional requer muito trabalho e cuidado com a estrutura arquitetônica. As primeiras manutenções ocorreram no governo de Gilberto Mestrinho, entre 1961 e 1962.

Mais recentemente, em 2013, o local passou por obras de conservação e manutenção decenal, e, em 2001, grandes realizações foram feitas no local, em prol de manutenção, além de diversas outras ações.

Um dos maiores feitos foi a implantação do Programa de Acessibilidade Integral com serviço de tradução em libras e audiodescrição, em 2009.

10. O espaço recebe visita virtual

Durante a pandemia de coronavírus no estado, o Teatro Amazonas precisou fechar as portas para visitas indeterminadamente, e para continuar conhecendo o espaço de perto, foi possível realizar uma visita 360 graus.

A visita em 360° ainda está disponível e oferece informações e curiosidades sobre o espaço.

Ao andar pelo Teatro Amazonas, por exemplo, o visitante pode ler sobre o “Espelho da Verdade”, o “Camarim de Cena”, a maquete de Lego do Teatro Amazonas, medidas do palco, detalhes sobre o fosso da orquestra, entre outras curiosidades.

