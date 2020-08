Fotógrafo amazonense realiza ensaios a preço simbólico de R$25

Ensaios serão realizados em grupos, mas cada modelo terá momentos individuais | Foto: Rainer Müller

Manaus – Com a proposta de realizar ensaios fotográficos a preços acessíveis, o amazonense Leandro Lima iniciou um projeto com pacotes no valor simbólico de R$25, incluindo 30 fotos com equipamento profissional, sem edição e consultoria de moda com a personal stylist Bru Souza.

De acordo com o fotógrafo, a ideia do projeto surgiu para democratizar o sonho de um ensaio elaborado, mas sem custos excessivos. "O único critério é conversar com a gente e esclarecer as expectativas. Tem mais a ver com a acessibilidade em si, de oferecer fotos incríveis para quem não pode pagar muito, do que com uma boa remuneração’’, esclareceu o amazonense.

Os ensaios visam elevar a autoestima, não apenas em padrões estéticos e físicos, mas em questões além da aparência. A partir da consultoria de moda, os modelos poderão descobrir não apenas o que vestir, de acordo com as tendências, mas peças que garantem mais confiança pessoal.

Como funciona o pacote?

O valor do pacote deve ser pago antes do ensaio, diretamente com o fotógrafo Leandro Lima. Após o pagamento, será determinado o local, dia e horário para o ensaio fotográfico, que será coletivo.

"Cada modelo terá um momento exclusivo, dentro desse coletivo, para realizar as fotos individuais’’, revelou Leandro. Algumas das sugestões para o ensaio incluem pontos históricos de Manaus, como o Largo São Sebastião, Complexo Turístico Ponta Negra, Praça da Saudade, Palácio Rio Negro, e similares.

Os ensaios sempre acontecem a partir de "temas’’, sempre inovando a cada novo registro, ressaltou o fotógrafo. "Por exemplo, o próximo será ao redor do Teatro Amazonas, aproveitando a origem da arquitetura desse local, que é europeia, para fazer um ensaio com looks voltados para o frio. Algo inocente? Demais. Mas o nosso diferencial é justamente fazer um ensaio criativo, diferente e que combine com o cenário’’.

Apesar dos registros fotográficos não receberem edição, o profissional dará todo suporte necessário com dicas para o tratamento da imagem pós-ensaio.

Sucesso na iniciativa

O projeto recém-criado já está gerando bons frutos. O fotógrafo Leandro Lima demonstrou satisfação ao constatar o sucesso e reconhecimento que os ensaios estão recebendo.

"Está sendo um fluxo bem rápido e bem constante e, além disso tudo, a gente vai aprendendo bastante. Estamos curtindo e muito felizes por levar esse bem-estar para as pessoas nesse momento difícil", agradeceu o fotógrafo.

Os pacotes fotógrafos no preço simbólico de R$25 iniciaram para disponibilizar opções para quem não pode desembolsar valores maiores, mas o profissional conta com a colaboração e consciência dos modelos que têm a possibilidade financeira de pagar o valor integral.

Formado há três anos em fotografia, Leandro Lima realiza ensaios completos no valor de R$250, incluindo fotos editadas e troca de roupas. O profissional também realiza cobertura de eventos, com valor mínimo de R$150 por uma hora de duração. O fotógrafo está disponível através do número (92) 98174-9837

