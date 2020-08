Shazam, Aquaman e John Wick: confira filmes em cartaz no Playarte

Shazam, Aquaman e John Wick serão exibidos | Foto: Divulgação

Manaus – Na segunda semana de exibições após a reabertura do cinema em Manaus, a rede Playarte disponibilizou novos títulos para o público: Shazam, Projeto Gemini, Aquaman, John Wick 3: Parabellum e Liga da Justiça serão exibidos a partir desta quinta-feira (20).

Seguindo todas as normas e protocolos sanitários, o cinema funcionará todos os dias, das 15h às 22h, com preços promocionais e seguindo medidas de segurança com clientes e funcionários, que incluem o uso obrigatório de máscara facial, disponibilização de álcool em gel e higienização de poltronas e filtros de ar condicionado, além de outros procedimentos.

Seguindo o decreto do governador Wilson Lima (PSC), que permite a reabertura com ocupação de 50% dos assentos, as salas terão capacidade reduzida.

Confira os horários e filmes em cartaz:

Shazam

Billy Batson tem apenas 14 anos de idade, mas recebeu de um antigo mago o dom de se transformar em um super-herói adulto chamado Shazam. Ao gritar a palavra SHAZAM!, o adolescente se transforma nessa poderosa versão adulta para se divertir e testar as habilidades. Contudo, ele precisa aprender a controlar os poderes para enfrentar o Dr. Thaddeus Sivana.

Projeto Gemini

Henry Brogan é um assassino de elite que se torna o alvo de um agente misterioso que aparentemente pode prever todos os seus movimentos. Ele logo descobre que o homem que está tentando matá-lo é uma versão mais jovem, rápida e clonada de si mesmo.

Aquaman

A cidade de Atlantis, que já foi lar de uma das mais avançadas civilizações do mundo, agora é um reino submerso dominado pelo ganancioso Rei Orm. Com um vasto exército ao dispor, Orm planeja conquistar tanto os demais reinos do oceano, quanto o mundo da superfície. No caminho está Aquaman, meio-humano e meio-atlante, e verdadeiro herdeiro do trono. Com a ajuda da princesa Mera, Aquaman precisa recuperar o lendário Tridente de Atlan e aceitar o destino como protetor das profundezas.

John Wick 3: Parabellum

O lendário John Wick luta para sair de Nova York quando um contrato de 14 milhões de dólares faz dele o alvo dos maiores assassinos do mundo.

Liga da Justiça

Inspirado pelo ato altruísta de Superman, Bruce Wayne convoca a nova aliada Diana Prince para o combate contra um inimigo ainda maior, recém-despertado. Juntos, Batman e Mulher-Maravilha buscam e recrutam com agilidade um time de meta-humanos, mas mesmo com a formação da liga de heróis sem precedentes, poderá ser tarde demais para salvar o planeta de um catastrófico ataque.

Bloodshot

Depois de ser morto em combate, o soldado Ray Garrison é trazido de volta à vida com um exército de nanotecnologia nas veias e poderes sobre-humanos: uma incrível força e a habilidade de se curar instantaneamente. Sem memória, ele está decidido a descobrir a verdade sobre quem realmente é.

Jumanji: Próxima Fase

Spencer volta ao mundo fantástico de Jumanji. Os amigos Martha, Fridge e Bethany entram no jogo e tentam trazê-lo para casa. Mas eles logo descobrem mais obstáculos e perigos a serem superados

Maria e João: o Conto das Bruxas

Desta vez, as migalhas nos guiam por um caminho muito mais sombrio e perturbador. Durante um período de escassez, Maria e seu irmão mais novo, João, saem de casa e partem para a floresta em busca de comida e sobrevivência. É quando encontram uma senhora, cujas intenções podem não ser tão inocentes quanto parecem, que eles descobrem que nem todo conto de fadas tem final feliz

Aves de Rapina

Depois de se aventurar com o Coringa, Arlequina se junta a Canário Negro, Caçadora e Renee Montoya para salvar a vida de uma garotinha do criminoso Máscara Negra em Gotham City.

Bad Boys para Sempre

Os policiais Mike Lowery e Marcus Burnett se juntam para derrubar o líder de um cartel de drogas em Miami. A recém-criada equipe de elite do departamento de polícia de Miami, ao lado de Mike e Marcus, enfrenta o implacável Armando Armas.

O Homem Invisível

Depois de forjar o próprio suicídio, um cientista enlouquecido usa seu poder para se tornar invisível e aterrorizar sua ex-namorada. Quando a polícia se recusa a acreditar em sua história, ela decide resolver o assunto por conta própria.

