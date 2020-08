Criador do filme Project Power, da Netflix, revela um 'Spoiler'

Filme é feito pelo Mattson Tomlin, mesmo roteirista de The Batman | Foto: Reprodução

A Netflix disponibilizou o seu novo filme Project Power, com os atores Jamie Foxx e Joseph Gordon-Levitt nos papéis principais. A história que fala sobre o tráfico de uma droga sintética criada dar super-poderes, o público gostou e já pediram uma sequência.

E o autor explicou que a história foi criada pensando numa continuação e que por isso os três personagens centrais se mantivessem intactos no final do longa, justamente para facilitar o enredo para um segundo filme. Vale lembrar que em nenhum momento a história foi explicada, inclusive seus detalhes de como a droga teria surgido, ou mesmo se espalhado.

“O reino animal é tão louco. E há um monte de coisas que criamos que não acabaram no filme que você sabe, verá a luz do dia se tivermos a sorte de fazer uma sequência. Acabamos onde acabamos, em grande parte porque queríamos poder ir a algum lugar caso tivéssemos a sorte de fazer uma sequência. Para mim, Power é uma lenda urbana e as pessoas não têm certeza. E isso significa que há uma oportunidade muito emocionante. Como o mundo muda quando todos sabem que isso existe? Isso mudará a estrutura de como toda a vida é potencialmente vivida. E eu acho que é um lugar muito legal para ir”, explicou o escritor. Em entrevista ao The Hollywood Reporter ele falou sobre como aconteceu a criação do filme.

“Comecei a escrevê-lo no final de 2016, terminei no início de 2017, uma primeira passagem. Foi rápido. Vendemos para a Netflix em outubro de 2017 e estávamos em produção em outubro de 2018. É uma reviravolta muito, muito rápida. Foi um turbilhão incrível de ficar sentado em um café fazendo isso sozinho para, de repente, chegar o primeiro dia de produção e eu estou cercado por 400 pessoas que estão fazendo este filme”, disse.

