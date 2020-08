Amazonas Filarmônica apresenta o concerto “Septeto de Beethoven”

Será no Teatro Amazonas na quinta-feira(20), às 20 horas | Foto: Michael Dantas

Manaus- A Amazonas Filarmônica apresentará “Septeto de Beethoven”, da Série de Câmara 2020, na noite desta quinta-feira (20), às 20h, no Teatro Amazonas. O concerto faz parte da programação “A Arte Agradece a Vida” , projeto do Governo do Amazonas, por meio das secretarias de Cultura e Economia Criativa e Saúde, que homenageia os profissionais de saúde que atuam no combate à Covid-19.

A apresentação será transmitida ao vivo pelo Facebook do Governo do Amazonas e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e pela TV Encontro das Águas, no canal 2.1, da TV aberta. O evento é fechado para médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, maqueiros, técnicos, bombeiros, agentes de portaria e serviços gerais dos hospitais e unidades de saúde do Estado.

Sete músicos da Amazonas Filarmônica subirão ao palco, seguindo os protocolos de segurança, higienização e distanciamento contra a Covid-19. O regente titular da Filarmônica, maestro Luiz Fernando Malheiro, explica que a escolha da obra faz parte das homenagens aos 250 anos de nascimento do compositor alemão Ludwig van Beethoven, comemorado em 2020.

“É uma obra feita ainda na juventude de Beethoven, muito longa e de difícil execução para os músicos, que mistura cordas e sopros. Apresentamos trechos dela e agora, vamos apresentar a obra completa nesta formação de câmara, que é como se tivéssemos vários solistas tocando juntos. A obra é nova em nosso repertório e vem neste ano de homenagens a Beethoven”, afirma o maestro Luiz Fernando Malheiro.

Leia mais:



Lei Aldir Blanc é regulamentada para artistas no Amazonas

Fotógrafo amazonense realiza ensaios a preço simbólico de R$25