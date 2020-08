Grupo de teatro de Manaus estreia projeto virtual feito na quarentena

Produção foi realizada totalmente de forma virtual | Foto: Victor Lucas Oliver

Manaus - O Coletivo Experimental de Teatralidades (CETA) estreia nesta quinta-feira (20), em formato virtual, um novo projeto desenvolvido no período de quarentena da pandemia do novo coronavírus.

Intitulado “O Lado de Dentro”, a programação apresenta quatro espetáculos no formato de teatro lambe-lambe, linguagem que descende do teatro de bonecos e tem curta duração, que serão exibidos nos dias 20, 24, 27 e 31 de agosto, sempre às 19h19 pelo horário de Manaus.

Desenvolvido pelos artistas amazonenses Iris Brasil e Victor Lucas Oliver e pelo paranaense Matheus Fortes, “O Lado de Dentro” foi produzido totalmente on-line, através de vídeo-chamadas e as dramaturgias inspiradas em relatos e notícias sobre o período de isolamento social.

“Em março, no início da pandemia, começamos a pensar em ideias para adaptar peças ao formato virtual. Até que encontramos no teatro lambe-lambe uma possibilidade de mesclar com o audiovisual, já que ele utiliza efeitos sonoros e a manipulação de bonecos dentro de uma caixa pequena, onde um espectador assiste por vez”, disse Iris Brasil, diretora do processo.

Através de vídeo-chamadas, as dramaturgias foram inspiradas em relatos e notícias sobre o período de isolamento social | Foto: Victor Lucas Oliver

Uma das peças do projeto foi contemplada por um edital nacional de emergência para que fosse desenvolvido no período de quarentena.

“A peça “Lá Vem o Rio” foi selecionada pelo edital Arte como Respiro do Itaú Cultural. Apenas o nosso e outro projeto de um grupo de dança foram contemplados. É um período difícil para manter um coletivo de artistas e produzir espetáculos, visto que precisamos reinventar nossa linguagem, nos manter vivos, alimentados e com saúde física, emocional e mental. A cultura sofre boicotes diariamente com figuras opressoras no poder.Esperamos que pela acessibilidade que as plataformas digitais nos possibilitam, o trabalho possa repercutir”, concluiu a artista.

Para mais informações, acesse o instagram do coletivo @CETAemCena ou através do WhatsApp (92) 98411-0708.

*Com informações da assessoria



Leia mais:

Grupo Jurubebas de Teatro estreia peça virtual

Grupo artístico de Manaus inova com teatro Delivery na pandemia

Sem data definida, cantores e artistas preparam espetáculos em Manaus