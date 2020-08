Live 'Embaixador na Amazônia' arrecada 82 toneladas de alimentos

A live arrecadou 82 toneladas de alimentos | Foto: Divulgação

Manaus - A live "Embaixador na Amazônia", disponível na íntegra no canal da Fábrica de Eventos, no YouTube, arrecadou 82 toneladas de alimentos. O show online comandado por Gusttavo Lima e Jonas Esticado aconteceu no último domingo (16), no Rio Negro. A dupla se apresentou em um palco no formato de Vitória-Régia.

Com audiência em mais de 45 países, o show-live teve mais de 2,5 milhões de visualizações durante cinco horas consecutivas de presença de palco do Embaixador na Amazônia.

“A live com o Gusttavo Lima foi extremamente positiva, haja vista que impactou mais de 8,3 milhões de pessoas, gerando mais de 1,6 milhões de interações pelas redes sociais e arrecadou 82 toneladas de alimentos por meio de doações de parceiros e pelo QR Code Fome de Música”, destacou Bete Dezembro, CO da Fábrica de Eventos.

O cantor Jonas Esticado - artista que está surpreendendo o Brasil com a sua voz única e talento nato – também marcou presença no palco ao lado do Embaixador na Amazônia para deixar o show ainda melhor e fazer todos os internautas se divertirem bastante em suas casas, sem aglomerações, que foram devidamente obedecidas.

Superprodução

Com a apresentação de Vivian Amorim, a live teve mais de cinco horas de duração, onde os artistas Gusttavo Lima e Jonas esticado ficaram à vontade com uma apresentação descontraída e cantaram hits de diversos artistas para promover o melhor entretenimento e fazer a energia positiva chegar para todos ao redor do mundo.

Devido a política interna do Youtube sobre direitos autorais dos artistas, na última segunda-feira (17), a live foi suspensa do canal durante 4 horas, para que tudo fosse devidamente legalizado. No entanto, a transmissão já se encontra disponível para que todos possam curtir novamente esse momento marcante que foi a apresentação do Embaixador na Amazônia.

Com saudade de fazer seus shows nos grandes palcos pelo Brasil afora, o cantor Gusttavo Lima refletiu saudosista. “Estou sentindo falta do público. Saudade de chegar na arena da Amazônia para 50 mil pessoas e cantar até 10 horas da manhã. Mas tudo no tempo de Deus e com certeza a gente vai voltar a fazer show uma hora que a gente realmente tiver uma segurança pra todas as pessoas”, declarou.

Megaestrutura

Para transmitir a maior live do Brasil, o palco foi montado em uma balsa, projetado no formato de uma Vitória-Régia construída por meio de artistas de Parintins. O palco extraordinário recebeu uma luz de fotografia especialmente para esse cenário, visto que o show foi transmitido em local aberto e natural onde foi valorizada a natureza e a ideia da vitória-régia.

Além disso, foram utilizadas seis câmeras e drones que contemplaram todos os cortes de cena para melhor transmitir a live para todo o mundo. Nesta operação de transmissão a Fábrica de Eventos levou entretenimento direto a casa do seu público, sem custos algum, e o melhor com conforto e segurança, além de gerar empregos indiretos para um setor que foi o primeiro a parar por conta da pandemia e ainda não tem perspectiva de retorno.

Durante a live, o público também participou do sorteio de cinco prêmios especiais: de uma uma Fiat Toro, zero quilômetros; e quatro motos CG 160.

*Com informações da assessoria



