Fãs amazonenses estão na expectativa para a reexibição de sucessos

Manaus – Com a reabertura gradativa dos diversos cinemas em Manaus, as redes enfrentam a escassez de novos títulos cinematográficos para exibição. A alternativa surgiu do Festival “De Volta Para o Cinema”, que sugeriu filmes clássicos para os cartazes, abrangendo diversos gêneros e público alvo.

Títulos que foram sucessos de bilheteria, como “O Iluminado’’, ‘’Harry Potter e a Pedra Filosofal’’, ‘’Os Vingadores’’, ‘’ET – O Extraterrestre’’, ‘’Crepúsculo’’ e muitos outros fazem parte da programação. Obras nacionais como “Até que a sorte nos separe’’, “Fala Sério, Mãe!’’ e ‘’Minha Mãe é uma Peça’’ também integram a lista.

A rede Kinoplex foi uma das exibidoras que aderiu ao Festival “De Volta Para o Cinema’’. Com salas no Amazonas Shopping, o cinema reabriu nesta quinta-feira (20), com as obras “Matrix”, “Minha Mãe é Uma Peça” e “De Volta Para o Futuro”.

A rede Cinemark, apesar de não ter data confirmada para reabertura em Manaus, também participa do Festival “De Volta Para o Cinema’’, e deverá exibir os clássicos nas telonas.

A volta dos filmes que foram sucesso reviveu momentos especiais nos fãs. Crepúsculo foi uma das franquias de maior bilheteria nos cinemas mundiais, arrecadando cerca de 407,1 milhões dólares, e a reexibição do filme inicial da saga deverá levar muitos fãs nostálgicos para as salas.

Uma delas é a amazonense Savana Monteiro, que acompanhou durante a adolescência a febre que Crepúsculo foi, mas não teve a oportunidade de vivenciar nos cinemas a saga completa e está na expectativa para a exibição do romance.

“Quando eu comecei a acompanhar a saga, o primeiro filme já tinha estreado e eu não tive a oportunidade de assistir. Será muito bom poder presenciar a emoção de Crepúsculo na sala de cinema, e sei que essa emoção não é só em mim, mas em outros fãs’’, afirmou Savana.

Outra franquia que foi um fenômeno adolescente na indústria cinematográfica foi Harry Potter, que até hoje reúne fãs em todo o mundo. Em Manaus, a saga mantém o fã clube “PotterDay Manaus’’, e a presidente, Bárbara Pinheiro, foi a porta voz dos apaixonados pelo bruxo.

“Vai ser como assistir pela primeira vez. E sei que para muitos fãs será a primeira, porque muitos deles eram crianças ou nem eram nascidos na época que o filme estreou. Muitos deles não sabem a sensação de ver no cinema um filme de Harry Potter. Então, vai ser nostálgico e mágico ao mesmo tempo’’, ressaltou Bárbara.

As obras nacionais também recebem atenção do público nessa retomada. O filme ‘’Minha Mãe é Uma Peça’’, estrelado pelo humorista Paulo Gustavo, arrecadou R$ 45,8 milhões e foi um dos filmes nacionais de maior bilheteria.

Gabriela de Lima foi uma das amazonenses que assistiu a ‘’Minha Mãe é Uma Peça’’ na estreia de sucesso, mas está na expectativa para rever o filme nas telonas.

‘’É muito engraçada e real a relação de mãe e filhos que o filme mostra, e eu sempre rio muito. Apesar de poder assistir on-line, a experiência no cinema é completamente diferente, e vale a pena gastar um pouco mais por isso’’, defendeu a amazonense.

Cuidados na retomada

Apesar do retorno gradual das salas de cinema em Manaus, ainda é necessário seguir certos cuidados ao frequentar as salas e seguir as medidas de prevenção do local. O protocolo padrão dos cinemas envolve a obrigatoriedade do uso de máscara em todos os ambientes, e é recomendado que os ingressos sejam adquiridos pela internet.

Os estabelecimentos também devem seguir certas práticas de segurança. Seguindo o decreto do governador Wilson Lima (PSC), que permite a reabertura com ocupação de 50% dos assentos, as salas terão capacidade reduzida, e deverá ser obedecida uma distância mínima de um metro e meio entre as pessoas.

“No Kinoplex, tomamos todas as providências para retomar as atividades com o maior nível de segurança possível para espectadores e colaboradores. Estudamos minuciosamente a jornada do cliente em nossos cinemas, cruzamos essa jornada com os protocolos dos órgãos de saúde e governos, conversamos com especialistas da área de saúde e trocamos informação com empresas de toda a América Latina para identificar as melhores práticas”, diz a gerente nacional de marketing do Kinoplex, Patricia Cotta.

