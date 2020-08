Entenda a treta entre Walcyr Carrasco e Marina Ruy Barbosa

| Foto: Divulgação

O autor Walcyr Carrasco confessou que matou a personagem de Marina Ruy Barbosa na novela “Amor à Vida”, exibida em 2013 na Globo, porque ficou incomodado com uma atitude da atriz. Na trama, a ruiva vivia uma jovem com câncer e gerou polêmica ao se recusar a raspar o cabelo – como foi feito com Carolina Dieckmann na clássica cena de “Laços de Família”.

Durante uma live no Instagram da revista Caras, Walcyr Carrasco contou que antes de começar a novela a atriz teria dito que rasparia o cabelo, mas acabou desistindo enquanto a trama estava no ar. Sem saída, a atitude do autor foi matar a personagem e transformá-la em um fantasma.

“Quando ela aceitou o papel, ela tinha combinado que cortaria o cabelo. Tinha combinado verbalmente que cortaria quando aceitou o papel. Ela foi fazer o papel e a história [do corte] foi chegando. Ela não avisou com tanta antecedência que não ia cortar”, contou Walcyr. “Se ela tivesse, a certa altura, avisado com muita antecedência, eu teria sabido orientar a história para outro lugar”, acrescentou.

Segundo o autor, a história já estava encaminhada e como ele foi pego de surpresa o único jeito era matar a personagem, já que ela estava à beira da morte. Ele ainda ressaltou que não ficou com preguiça de mudar o destino da jovem na trama, mas ele teria que mexer em uns 30 capítulos já entregues para a Globo e isso afetaria a produção.

A ruiva resolveu se pronunciar sobre o assunto novamente e garantiu que sua decisão, na época, foi bem pensada.

"Não foi uma decisão irresponsável, muito menos leviana. Após uma longa conversa com a direção da emissora da época, chegamos juntos a essa conclusão, de que não fazia sentido pela forma como tudo estava sendo tratado", diz Marina, que na ocasião interpretava Nicole, uma jovem diagnosticada com câncer e que teria que passar por uma quimioterapia.

"Uma pena que na época não tive 'acesso' e não pude falar diretamente com o autor. Nunca nos falamos, nem no momento em que fui chamada pra novela, durante o trabalho ou depois de tudo. Uma pena não ter tido a chance de conversar e entender o que se passava na cabeça do Walcyr."

