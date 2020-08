'The Crown': princesa Diana aparece em vídeo que anuncia 4° temporada

A jovem atriz Emma Corrin aparece de relance na pele de Diana | Foto: Reprodução

A Netflix anunciou nesta quinta-feira (20) a data de estreia da quarta temporada de The Crown. O seriado sobre a família real britânica retorna com episódios inéditos no dia 15 de novembro. A divulgação foi feita em um teaser, onde também são mostradas imagens das novas atrizes que farão parte da série na temporada, que contará com a adição da princesa Diana e da política Margaret Thatcher.

A jovem atriz Emma Corrin aparece de relance na pele de Diana (1961-1997), isolada e de costas, usando um vestido de noiva no que será a encenação do seu casamento com o príncipe Charles (Josh O'Connor), em julho de 1981.

Emma Corrin será um dos destaques do quarto ano do seriado ao viver a jovem princesa Diana. Já Gillian Anderson (Arquivo X, Sex Education) vai interpretar a primeira-ministra Margaret Thatcher. A trama vai acompanhar a trajetória do reinado da Rainha Elizabeth II (Olivia Colman) nos anos 1980.

A quinta e a sexta temporada de The Crown também já estão confirmadas. O drama da Netflix continua forte no mundo das séries, com 13 indicações (pela terceira temporada) para o Emmy deste ano, a ser realizado em 20 de setembro.

Veja abaixo as primeiras imagens da quarta temporada de The Crown:





