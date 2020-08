Cabocrioulo será atração deste sábado no Malaba Jam Festival Lives

A banda Cabocrioulo assumirá o comando no circuito de lives do Malaba Jam Festival, neste sábado (22) | Foto: Daniel D'Araújo

Manaus- A banda Cabocrioulo assumirá o comando no circuito de lives do Malaba Jam Festival, neste sábado (22), a partir das 17h, no canal do evento no Youtube (/MalabaJamFestival). Tendo como convidada a cantora Naty dos Anjos . O show tem a proposta de arrecadar doações para o Grupo de Apoio Raio de Sol, que atende crianças e adolescentes com doenças no sangue em tratamento na Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam).

Formada por Milton (voz e violão), Igor Brasil (bateria) e Marcos Cileno (baixo), a Cabocrioulo exibirá, no repertório, clássicos da banda e músicas novas, compostas durante o isolamento social.

A banda surgiu no cenário alternativo em julho de 2005 e, ao longo da carreira, já lançou dois discos, quatro videoclipes, além do DVD “Cabocrioulo no Casarão da Amazônia”, gravado ao vivo no Teatro Amazonas, em 2018.Campanha – O Malaba Jam Festival surgiu em 2013, para homenagear o músico amazonense Rafael Derzi, conhecido como Malaba, vítima de leucemia.Durante a live, as pessoas podem contribuir com doações para o Grupo de Apoio Raio de Sol.

A instituição, que completa 18 anos em 2020 e atende 304 pessoas com cestas básicas e apoio social e pedagógico, é beneficiada pelo projeto há sete anos.O Grupo de Apoio Raio de Sol fica localizado no Bloco E do Hemoam e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.No caso de doações em cestas básicas e kits de limpeza e higiene em grande quantidade, o contato deve ser feito por meio dos números (92) 3655-0255 e 99441-8310.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Live 'Embaixador na Amazônia' arrecada 82 toneladas de alimentos

Tucumanus apresenta live no Malaba Jam Festival neste sábado(15)