'Bregue-se Day' promete movimentar noite manauara

Bregue-se Day”, a noite mais brega de Manaus acontecerá na noite do próximo sábado (22) | Foto: Divulgação

Manaus- “Bregue-se Day”, a noite mais brega de Manaus acontecerá na noite do próximo sábado (22). O cantor amazonense Roque Baroque será o anfitrião artístico.

Baroque cantará grandes sucessos bregas de cantores consagrados como Waldick Soriano, Reginaldo Rossi, entre vários outros. O artista estará acompanhado por Jeferson Mariano, Ediel Castro e Stivisson Menezes.

“Camisa estampada, vários acessórios, máscara, litrão e muita diversão agitarão a apresentação”, garante Boroque.

O local onde acontecerá o show está seguindo todas as recomendações e protocolos de segurança, com 50% da capacidade, distanciamento entre as mesas, disposição de álcool em gel, horário reduzido e colaboradores utilizando os EPIs.

*Com informações da assessoria

