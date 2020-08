Projeto musical no Tarumã Mirim pede apoio para comprar bateria

Com a vakinha, o objetivo é comprar bateria e baquetas | Foto: Divulgação

Manaus - O projeto Semear realizado na comunidade ribeirinha Nossa Senhora de Fátima, Tarumã Mirim, no entorno de Manaus, está com uma campanha através de uma vakinha online para arrecadar recursos na compra de uma bateria como iniciativa beneficente para que crianças possam frequentar aulas gratuitas a serem ofertadas com o intuito de tirar jovens da criminalidade e do mundo das drogas que é frequente na localidade.

“As aulas de música estão restritas ao teclado e violão, visto que não possuímos ainda os demais instrumentos. Hoje temos um número expressivo de interessados em aprender a tocar a bateria. Sabemos que se trata de um instrumento que não é tão barato, por isso decidimos fazer essa vaquinha.” disse a pastora Leliane Hernandez, responsável pelo projeto Semear.

Como ajudar?

Para ajudar acesse a página do Facebook e Instagram (Projeto Semear Amazonas) ou acesse o link da Vakinha Online.

Meta: bateria com os pratos e alguns jogos de baquetas, visto que se quebram muito com principiantes.

Contato: (92) 99438.8798

*Com informações da assessoria

