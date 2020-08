Rainha do Folclore do Garantido é anunciada como Miss Amazonas 2020

Brenda Beltrão representará a beleza indígena, na luta pelo título de mulher mais linda do País | Foto: Divulgação

Parintins (AM) - A parintinense, acadêmica de nutrição, Brenda Taís Coelho Beltrão, 21 anos, é a escolhida para carregar a coroa e a faixa de Miss Amazonas Latina 2020. O anúncio foi feito oficialmente pelo coordenador estadual do concurso, Gabriel Bentes, nas redes sociais, na última quarta-feira (19).

Ele definiu o nome da bela, que é Rainha do Folclore do Boi Garantido, no Festival Folclórico de Parintins, para disputar o Concurso Nacional Miss Brasil Latina 2020, a ser realizado em março de 2021, em Recife, Pernambuco. Brenda Beltrão tem 1,75 de altura e 58,2 quilos.

Em 2012, a parintinense Karyne Medeiros conquistou o título de Miss Brasil Latina. Brenda Beltrão é a sucessora de Taís Bergamini, Miss Amazonas Latina 2019, 2° colocada no segundo nacional do ano passado. Sob a coordenação de Gabriel Bentes, ela se prepara para obter êxito.

Como estratégia, Brenda Beltrão representará a beleza indígena, na luta pelo título de mulher mais linda do País. “Sempre fui uma pessoa que gosta de desafios e aceitei o convite. Vai ser um imenso orgulho representar o Estado em que nasci e minhas raízes”, afirma.

Ela já triunfa no Bumbódromo como item oficial do Boi Garantido e deve levar a mesma disciplina e força para o concurso nacional. Outra miss com êxito na arena e nos concursos de beleza, foi Karine Medeiros, que já carregou a mesma faixa em 2012, consagrada Miss Brasil Latina.

O Miss Brasil Latina 2020 tem a coordenação nacional de Fernando Bandeira Diniz. Quem responde pela assessoria jurídica do concurso no Amazonas é o advogado Allan Albuquerque. A fotografia de Brenda Beltrão é de Anthony Andrade Nobre.

