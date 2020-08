Bailarina Dudude Herrmann se apresenta no projeto 'Sexta que Dança'

Dudude Herrmann é bailarina, professora de dança, coreógrafa, diretora e preparadora corporal | Foto: Reprodução/Facebook

Manaus – O projeto "Sexta que Dança" recebe a presença especial, nessa sexta-feira (21), da artista internacional Dudude Herrmann. Ela dividirá o palco com a artista amazonense Francis Baiardi, idealizadora do evento.

A última apresentação do evento também terá encerramento especial, com a participação do artista brasileiro residente em Londres, Tiago Gambogi, na próxima sexta (28). As duas performances ocorrem às 17h17 (horário local), através do Youtube.

Dudude Herrmann é bailarina, professora de dança, coreógrafa, diretora e preparadora corporal. Brasileira, a artista recebe o título internacional por realizar apresentações em diversos países, passando pela França, na iniciativa do governo ''Ano do Brasil na França'' e performando na Copa da Cultura em Berlim (Alemanha). Em 2007, Dudude fez turnê no Equador, apresentando o trabalho ''Sem, um colóquio sobre a falta''.

Para a performance no evento ''Sexta Que Dança'', a artista revela que a delicadeza será um dos conceitos presentes no espetáculo virtual.

''Acredito que a comunidade sensível deste Brasil atua na colaboração, cooperação e parceria para podermos avançar em um sentido que a arte é um lugar de potência de produção sensível. Neste momento pandêmico é necessário seguimos em nossa missão de mundo. Participar do Sexta Que Dança é atuar na soma. Estamos juntos independente da geografia’’, afirmou.

Na próxima sexta-feira, o bailarino, coreógrafo, ator brasileiro Tiago Gambogi também marcará presença no projeto. O artista já produziu e realizou cinco espetáculos no Brasil, Reino Unido e França, incluindo o espetáculo '‘Trans-Amazônia’', que revela uma viagem-pesquisa pela Rodovia Transamazônica (BR-230) que corta o Norte e Nordeste.

Sexta Que Dança

Iniciativa independente da artista amazonense Francis Baiardi, em parceria com Rosana Brito Baré e Magno Fre'sil, a Sexta Que Dança ocorre em Manaus com apresentações de grupos e dançarinos locais e diálogos em que o público pode conversar com os próprios artistas sobre as concepções das obras.

A proposta busca realizar um calendário semanal, todas as sextas-feiras, com apresentações artísticas de dança e performance.



O projeto acontece desde 2016, e tem como objetivo fomentar e valorizar as pesquisas e as produções dos artistas independentes da dança local e de outros estados do Brasil, agora em dois modos “hibrido e on-line”, ampliando o evento com apresentações nacionais e internacionais.

Com a pandemia de covid-19, o evento adotou o formato virtual em parceria com artistas colaboradores e iniciou no dia 17 de julho, com apresentação da Companhia Faixa Um, de São Paulo.

"O objetivo sempre foi fomentar a dança local. Com a pandemia, nós abrimos espaço também para artistas de outros lugares, convidando dançarinos do mundo todo a estarem participando do Sexta que Dança, de modo virtual e ao vivo’’, ressaltou Francis Baiardi. "Nesse momento há uma nova forma de existir, e os artistas independentes precisam desse espaço para realizar e pesquisar a dança", completou.



