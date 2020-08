Largo recebe excursão fotográfica e exposição no domingo (23)

A concentração será a partir das 8h | Foto: Michael Dantas/SEC

Manaus - Monóculo Escola de Retratos, coordenada pelos fotógrafos Michell Mello e Selma Maia, promove uma excursão fotográfica pelo Centro Histórico de Manaus, neste domingo (23), a partir das 8h. Na ocasião, acontece ainda a abertura da exposição “Manaus Bem na Foto”, do Fotoclube A Escrita da Luz, no Largo de São Sebastião.

Segundo Michel Mello, a ideia do projeto é reunir fotógrafos profissionais, amadores e admiradores da arte de fotografar para uma troca de experiências e conhecer pessoas de diversos nichos da fotografia.

"Vamos comemorar o Dia Internacional da Fotografia, com registros de grandes momentos. Será uma oportunidade para rever amigos e conhecer novos colegas do ramo com essa prática”, afirma o fotógrafo. “Estamos desenvolvendo atividades há três anos, com palestras, prêmios, troca de experiências com fotógrafos e cinegrafistas. Desde o início da pandemia, também estamos fazendo lives para contar histórias”, complementa.

Trajeto

Mello explica que o grupo vai sair do Largo de São Sebastião e seguir pela rua Epaminondas, Paço Municipal, Porto de Manaus e Praça Heliodoro Balbi. Todo o trajeto vai contar com apoio policial e três pontos de hidratação com água: Casa das Artes, Teatro da Instalação e Palacete Provincial.

Os interessados na jornada devem levar sua câmera ou celular, máscara e álcool em gel. A coordenação do evento também disponibilizará máscaras descartáveis. Mais informações podem ser obtidas pelos contatos 99134-8984 e 99144-6698.

Reconhecimento

O fotógrafo Michell Mello foi o vencedor do concurso promovido pelo portal de fotografia iPhoto Channel, que elegeu a melhor foto do mês de junho, por meio do voto popular. A foto, que mostra uma paciente recuperada de Covid-19 no “corredor da vitória”, sob aplausos da equipe de médicos e enfermeiros do Hospital de Combate à Covid-19 (Nilton Lins), concorreu com trabalhos de outros 30 profissionais de todo o Brasil, e agora, está classificada para a etapa que vai escolher a melhor foto do ano, a ser realizada em dezembro de 2020.

Confira o vídeo feito sobre o Largo de São Sebastião

