Mulher Maravilha e Mulher Leopardo duelam em trailer; veja o vídeo

Um dos filmes mais esperados para 2020, "Mulher Maravilha 1984" lançou o trailer oficial principal. O destaque do vídeo está na luta da heroína com a Bárbara Minerva (Mulher Leopardo). Essa foi a primeira vez que o visual da nova personagem foi exibido em um vídeo.

A estreia do filme no Brasil está prevista para 15 de outubro deste ano. Mulher Maravilha 1984 expandirá a história da ilha das guerreiras já que foi mostrado em seu trailer partes do que seria as olimpíadas das amazonas.

Esse é o segundo filme da DC a ter uma história derivada confirmada. O primeiro é o Fosso focado nas criaturas do universo do Aquaman.

Veja o trailer:

