'Eu sou a vingança!': 'The Batman' ganha primeiro trailer, veja vídeo

Depois de aventuras como vampiro da franquia Crepúsculo, Robert Pattinson aparece como Batman, no primeiro trailer da trilogia, divulgado neste sábado (22), durante o evento DC FanDome, com transmissão virtual. The Batman é uma nova adaptação cinematográfica do cavaleiro das trevas.

Já nos primeiros anúncios, o ator que interpretará um dos ícones do universo Geek afirmou, em entrevista, que o seu personagem não será uma espécie de herói. A versão traz um Batman ainda mais complicado e com desejo de vingança.

No filme, o vilão Charada será o antagonista e usará de toda sua audácia e maldade para espalhar recados direcionados para Batman.

Veja o trailer:

Leia mais:

The Batman ganhará série derivada sobre Gothan

Cinema é evacuado em sessão por medo de atentado