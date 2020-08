Vídeo dos bastidores de Esquadrão Suicida 2 é divulgado no DC FanDome

Veja o vídeo dos bastidores de Esquadrão Suicida 2 | Foto: Reprodução

Com destaque para o trabalho do diretor James Gunn, as cenas de bastidores do filme Esquadrão Suicida 2 foram divulgadas, neste sábado (22), durante a DC FanDome. Arlequina (Margot Robbie) e Amanda Waller (Viola Davis) retornam para a trama e outros personagens surgem para compor o longa que promete sair do comum.

O filme é inspirado em um ambiente de guerra de 1970. Os novos nomes vão deixar a história ainda mais recheada, entre eles estão: Solsoria (Alice Braga), Pacificador (John Cena), Sanguinário (Idris Elba) e Bolinha (David Dastmachian).

O novo longa do esquadrão de anti-heróis ou, simplesmente, vilões da DC, será lançado em 2021. "Será um filme de super-herói diferente. Adorei a oportunidade de fazer Esquadrão Suicida a partir do meu ponto de vista", declarou James.

Veja o vídeo:

