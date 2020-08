Tropa de Elite entra para o catálogo da Netflix em setembro

Wagner Moura em Tropa de Elite | Foto: Divulgação

Manaus – Clássico de cinema brasileiro, Tropa de Elite é adorado pelo público e finalmente chega à Netflix em setembro, ao lado de filmes originais e séries. Confira as datas de estreias e os destaques:

1°: Meninas Malvadas

Quando a família de Cady Heron se muda para os subúrbios de Illinois, a jovem começa a frequentar uma escola pública e recebe introdução às leis de popularidade dos adolescentes. Sem querer, ela encontra-se no meio de um grupo de elite de estudantes apelidados de Os Plásticos, mas Cady logo aprende porque o novo grupo de amigos ganhou este apelido.

4: Estou pensando em acabar com tudo

O novo suspenso psicológico da Netflix, foi inspirado no livro homônimo de Iain Reid e registra a viagem de uma jovem com o novo namorado para a fazenda da família dele, apesar de ter dúvidas sobre o relacionamento. Isolados na casa com os pais do rapaz durante uma tempestade de neve, ela começa a questionar tudo o que imaginava saber sobre o namorado, o mundo e si mesma.

4: Tropa de Elite

O filme acompanha o dia-a-dia do grupo de policiais e de um capitão do BOPE (Wagner Moura), que quer deixar a corporação e tenta encontrar um substituto para o posto. Paralelamente, dois amigos de infância se tornam policiais e se destacam pela honestidade e honra ao realizar funções, se indignando com a corrupção existente no batalhão em que atuam.

16: O Diabo de Cada Dia

A esposa de Willard Russell está à beira da morte, lutando contra um câncer. Para tentar salvá-la, o homem tenta de tudo: bebe sem medidas, ora e não mede esforços em sacrificar animais. O filme é estrelado por Robert Pattinson e Tom Holland.

23: Enola Holmes

Millie Bobby Brown e Henry Cavill protagonizam o novo filme da Netflix. Quando a mãe desaparece em seu aniversário de 16 anos, Enola procura a ajuda dos irmãos mais velhos. Mas assim que ela percebe que eles estão menos interessados em resolver o caso do que mandá-la para o internato, Enola faz a única coisa que uma garota esperta, cheia de recursos e destemida em 1880 faria. Ela foge para Londres para encontrá-la.

Séries

1°: Keeping Up with the Kardashians: Temporadas 3 e 4

1°: Top Chef: Temporadas 3 e 4

4: Away

9: The Home Edit - A Arte de Organizar

11: A Duquesa

14: Sem Maturidade Para Isso

15: Na Rota do Taco

16: Baby: Temporada 3

16: Criminal - Reino Unido: Temporada 2

16: Nas Montanhas da Coruja: Temporada 2

16: Vem Cantar! Estados Unidos

16: MeatEater: Temporada 9

17: A Penúltima Palavra

18: Campeões do Barbecue

18: Ratched

22: Jack Whitehall: Travels with My Father

25: Sneakerheads

25: Meio Country Meio Hip Hop

Filmes

1°: Escola de rock

1°: Django Livre

1°: Além da Morte

1°: Os donos da rua

1°: Caso 39

1°: A Maldição de Chucky

1°: Decisão

2: Freaks - Um de Nós

3: Amor Garantido

3: Permanência

4: Em algum lugar do passado

4: Demônio

7: Annabelle 2: A Criação do Mal

8: The Post - A Guerra Secreta

9: Lindinhas

9: Muito amor pra dar

10: O Impossível

10: A Babá: Rainha da Morte

11: Procura-se um pai

16: Remédio Amargo

22: Lady Bird - A Hora de Voar

22: Trama Fantasma

24: Verdade ou Desafio

30: O Espetacular Homem-Aranha

30: Todo Dia

Documentários, especiais e variedades

2: Bad Boys e Bilionários: Índia

2: Chef's Table: Churrasco

3: Afonso Padilha: Alma de Pobre

7: Professor Polvo

9: Linha de Tensão

9: O Dilema das Redes

15: Contornando a Morte

15: Justin Bieber: Never Say Never

16: Challenger: Voo Final

21: Uma Canção para Latasha

21: Papa Francisco: Um Homem de Palavra

24: The Chef Show

30: Cenas de um Homicídio: Uma Família Vizinha

Desenhos e animes

1°: O Chefinho – Pega Esse Bebê!

1°: O Expresso Polar

1°: Emoji: O Filme

1°: The Promised Neverland

1°: Thomas e seus amigos

4: Spirit - Cavalgando Livre: Academia de Equitação

4: George, o Curioso

4: Frankenstein e os Pestinhas

8: StarBeam: Temporada 2

10: Julie and the Phantoms

10: Memórias de Idhún

11: Pets Unidos!

12: Uma Aventura Lego

17: Dragon's Dogma

18: Jurassic World: Acampamento Jurássico

22: Chico Bon Bon - O Macaquinho Faz-Tudo

22: Expresso da Aventura

