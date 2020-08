Lives da semana com Bruno & Marrone, Wesley Safadão e Gusttavo Lima

Bruno & Marrone, Wesley Safadão e Gusttavo Lima | Foto: Divulgação

Manaus – As lives desta semana prometem agradar todos os gostos, e o grande destaque vai para a apresentação do cantor Gusttavo Lima, neste sábado (29), que participa da Festa do Peão de Barretos ao lado de Bruno & Marrone e Wesley Safadão.

Com a live ''Embaixador na Amazônia'', realizada em Manaus no último domingo (16), Gusttavo Lima arrecadou 82 toneladas de alimentos e prendeu a audiência em mais de 45 países. O show-live teve mais de 2,5 milhões de visualizações durante cinco horas consecutivas de apresentação.

Confira a agenda completa das lives desta semana em horário de Brasília:

Segunda (24)

Fábio Caramuru (Em Casa com Sesc) - 19h - Link

Teresa Cristina - 22h - Link

Terça (25)

Edvaldo Santana (Em Casa com Sesc) - 19h - Link

Xenia França - 21h - Link

Teresa Cristina - 22h - Link

Quarta (26)

Sepultura - 16h - Link

Virgína Rodrigues (Em Casa com Sesc) - 19h - Link

Teresa Cristina - 22h - Link

Quinta (27)

Nelson Sargento (Em Casa com Sesc) - 19h - Link

Paulinho Moska - 21h30 - Link

Teresa Cristina - 22h - Link

Sexta (28)

Tássia Reis (Em Casa com Sesc) - 19h - Link

Teresa Cristina - 22h - Link

Sábado (29)

Festival Sarará com Lagum, Rosa Neon, Black Alien, Karol Conka e outros - 16h - Link

Festa do Peão de Barretos com Gusttavo Lima, Rionegro e Solimões, Bruno e Marrone, Felipe Araújo, Edson e Hudson e outros - horário ainda não divulgado - 18h - Link

Zizi Possi (Em Casa com Sesc) - 19h - Link

Paralamas do Sucesso - 20h - Link

Teresa Cristina - 22h - Link

Domingo (30)

Jussara Silveira e Luiz Brasil (Em Casa com Sesc) - 19h - Link

Teresa Cristina - 22h - Link

