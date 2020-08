'Samba com as moças' apresenta Webshow 'Boteco Delas' nesta terça

Boteco Delas será transmitido ao vivo | Foto: Divulgação

Manaus - O Samba já é amado pelo Brasil, cantado e tocado por mulheres, então? Nesta terça-feira (25), o grupo Samba com as Moças faz o Webshow especial "Boteco Delas". A apresentação do show online é comandada pela artista Jôci Carvalho.

O grupo feminino de samba ainda recebe participação da cantora, de Rio Preto da Eva, Renata Rodrigues. Boteco Delas será transmitido ao vivo com produção do Grupo Pactum na Fanpage Blog da Amazônia no Facebook.

Sob o comando de mulheres cantoras e instrumentistas, o grupo “Samba com as Moças” nasceu da necessidade de reunir mulheres que tocassem samba num mundo ainda dominado pelos homens no estado do Amazonas.

O grupo foi lançado em janeiro deste ano e conta com quatro músicas autorais no repertório: “Samba Dela’, ‘Só Vim Falar de Amor’, ‘Ei, Mulher!’ (que concorreu ao Fecani de 2018) e a mais recente, saída do forno, “Na Esquina”. Todas compostas por Alessandra Vieira, líder da banda. O repertório conta também com músicas conhecidas priorizando sempre o samba de raiz.

A banda é composta por: Izabel Barros e Renata Bentto (voz), Aléxia Fernandes (cavaco), Alessandra Vieira (surdo), Thayane Rios (Tantan) e Hácara Ariela (pandeiro/bateria).

Todas as integrantes já tinham ligação com a música e trazem no currículo trabalhos anteriores. A ideia de montar uma banda de samba surgiu de uma conversa entre Alessandra Vieira e Thayane Rios, que se conheceram num grupo de Whatsapp de percussionistas do Amazonas e perceberam que eram as únicas mulheres por lá. Thayane lançou a proposta e Alessandra aceitou na hora.

Alessandra Vieira e Renata Bentto são do município de Rio Preto da Eva. Outra que também veio do interior do Amazonas para se juntar ao grupo é Aléxia Fernandes, do município de Anori, que toca cavaco e violão.

Webshow

A modalidade é um projeto do Grupo Pactum para ajudar artistas em tempo de pandemia e também auxiliar as empresas locais que buscam consolidar uma presença digital. Os artistas disponibilizam espaço de publicidade durante os intervalos de bloco, onde são exibidos vídeos de 15 segundos. É com a venda destes anúncios que eles garantem renda. Quem quiser anunciar ou ingressar no projeto pode entrar em contato pelo (92) 99166-4388 ou acessar o endereço www.grupopactum.com.br

*Com informações da assessoria

