Espetáculo de dança 'Agô' retorna aos palcos de Manaus

Espetáculo Agô traz ao teatro a temática da violência, abandono e a intolerância religiosa | Foto: Larissa Martins

Manaus - O retorno da temporada do espetáculo de dança "Agô", da produtora artística Menina Miúda, acontece nos dias 3 e 4 de setembro, com apresentações às 19h30 no Teatro da Instalação - situado no Centro de Manaus - com a entrada totalmente gratuita.

As duas apresentações fazem parte da temporada que iniciou em março, mas foi interrompida pela pandemia de Covid-19 e a necessidade de fechamento dos estabelecimentos comerciais, teatros, etc.

O espetáculo Agô traz ao teatro a temática da violência, abandono e a intolerância religiosa que negros e indígenas sofrem cotidianamente na sociedade.

Para Cairo Vasconcelos, diretor do espetáculo, um dos maiores desafios para a montagem é mesclar as culturas indígena e afro. "Queremos falar sobre temas sérios e necessários de forma artística, instigando a reflexão, as críticas e também incentivando o espectador a olhar as questões cotidianas por outro ângulo", disse.

Agô mostra que para solucionar tais questões, é imprescindível que se invista na educação das crianças e jovens, para que eles sejam como um "feixe de luz e esperança" para uma sociedade com menos desigualdade e mais justiça para todos.

As coreografias foram pensadas de forma que o público se sinta instigado e queira participar, subir no palco e dançar junto com os bailarinos. "A energia da equipe é de fé em tempos melhores, com muita força de vontade e dedicação para que esse trabalho faça parte do processo de conscientização de todos e todas a respeito dos diversos preconceitos vividos por negros e índios", explica o diretor.

Sobre o retorno, Cairo conta que as três palavras que definem sua volta aos palcos após 4 meses são: ansiedade, cautela e alegria, e ressalta a importância da proteção do público na hora de prestigiar o espetáculo.

"Estamos voltando tomando todos os cuidados possíveis e cumprindo os protocolos de saúde para que quem for prestigiar o espetáculo se sinta seguro, isso vale não só aos espectadores, mas os técnicos, elenco e direção".

O espetáculo conta com o apoio da Secretaria de Cultura do Estado do Amazonas e também com o apoio da Universidade do Estado do Amazonas.

Serviço

O quê: Agô

Onde: Teatro da Instalação, R. Frei José dos Inocentes, s/n - Centro, Manaus - AM

Hora: 19:30

Quando: 03 e 04 de Setembro

Valor: Entrada Gratuita

*Com informações da assessoria

