UCI Cinemas reabre as salas nesta quinta (27) em Manaus

Manaus - Seguindo o decreto do Governo do Amazonas, que autorizou a reabertura dos cinemas desde 1° de agosto, as redes continuam a abrir as portas. Desta vez, as salas do UCI Cinemas retomam as atividades no Sumaúma Park Shopping nesta quinta-feira (27).

Na volta do UCI Sumaúma Park Shopping, os cinéfilos podem garantir os ingressos de inteira por R$16 e meia-entrada por R$8, aos fins de semana. Na compra, a recomendação é que o ingresso seja adquirido on-line, assim como itens da bomboniere. A venda ainda poderá ser efetuada em terminais de autoatendimento disponíveis no complexo. No caso de pagamentos presenciais no balcão, a UCI indica o uso de cartões pelo método de aproximação.

“A saúde dos nossos clientes e colaboradores é prioridade para a UCI. Sempre oferecemos o melhor da tecnologia em exibição para proporcionar experiências exclusivas nos nossos cinemas. Agora, nossos esforços estão voltados para que as salas reabram com a maior segurança possível", diz Monica Portella, diretora de marketing da UCI.

De acordo com a assessoria, a higienização foi intensificada, principalmente, em superfícies de contato. Além disso, dispensers de álcool em gel ficarão espalhados nos ambientes do cinema e a comunicação reforçará a importância de que todos sigam os protocolos de segurança e higiene, mantendo a distância social de qualquer pessoa que não seja do seu grupo.

Seguindo os novos protocolos, com o intuito de evitar aglomerações e para que a limpeza das salas seja realizada no tempo adequado, haverá limitação da capacidade de público para 50%, aumento do intervalo entre os filmes e distanciamento entre as poltronas – as vendas serão controladas por um sistema que bloqueia automaticamente os assentos próximos aos já ocupados.

Em casos de clientes da mesma família, o software se adapta automaticamente possibilitando que os integrantes sentem-se juntos sem alterar a segurança e o espaçamento dos demais espectadores.



Quais cinemas já reabriram?

O Playarte foi o primeiro das grandes redes nacionais a reabrir em Manaus após a liberação do Governo do Amazonas. O cinema funciona todos os dias, seguindo todas as normas e protocolos sanitários, das 15h às 22h com preços promocionais, e toda a programação estará disponível no site www.playartecinemas.com.br.

As salas de cinema do Kinoplex, localizado no Amazonas Shopping, também reabriram ao público seguindo uma série de regras e procedimentos determinadas por órgãos de saúde.

As outras redes nacionais, que atuam em Manaus nos shoppings Grande Circular, Studio 5, Via Norte, Ponta Negra e Millenium, ainda não tem previsão de reabertura.

