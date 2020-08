Kate Winslet e Saoirse Ronan vivem um amor no trailer de 'Ammonite'

Saiu o trailer (em inglês) de 'Ammonite' baseado na vida da paleontóloga Mary Anning | Foto: Reprodução

Saiu o trailer (em inglês) de 'Ammonite' baseado na vida da paleontóloga Mary Anning. Interpretada por Kate Winslet, o filme tem como pano de fundo a relação amorosa entre a coletora de fósseis e a geóloga Charlotte Murchison, interpretada por Saoirse Ronan.

O filme se passa em uma distante Inglaterra da década de 1840, quando o Reino Unido ainda entrava na era vitoriana. Anning ficou mundialmente conhecida por várias descobertas inclusive um fóssil de um animal pré-histórico. Inicialmente as personagens não se dão bem devido as personalidade das duas e as diferenças sociais, mas ao se conhecerem melhor se envolvem num intenso relacionamento amoroso.

Quem viu "Adoráveis Mulheres" nas telinhas já conhece Saoirse Ronan que interpreta uma personagem de época e a atriz Kate Winslet, ganhadora do oscar, é conhecida por filmes como Titanic e Brilho eterno de uma mente sem lembranças.

Já para o Brasil, ainda não há data prevista para o seu lançamento.

