Filme da irmã de Sherlock Holmes ganha trailer na Netflix

Enola Holmes estreia na Netflix dia 23 de setembro | Foto: Reprodução

Enola Holmes, irmã do famoso detetive, terá o próprio filme na Netflix com estreia no dia 23 de setembro. A irmã adolescente de Sherlock Holmes será interpretada por Millie Bobby Brown, a Eleven de stranger things, o filme será baseado na saga dos livros escritos por Nancy Springer, que têm Enola Holmes investigando diversos mistérios.

Na trama, Enola Holmes busca a ajuda de seus irmãos mais velhos, Mycroft e Sherlock, para investigar o desaparecimento da mãe durante o aniversário de 16 anos, mas logo percebe que nenhum dos dois está muito interessado no mistério.

Em vez disso, decidem colocá-la num internato para aprender etiqueta. Rebelde, ela decide viajar sozinha para Londres, iniciando sua própria carreira de detetive, sempre um passo à frente de Sherlock.

No elenco estão Henry Cavill interpreta Sherlock Holmes, Helena Bonham-Carter faz o papel da mãe e Sam Claflin interpreta Mycroft Holmes. A direção é de Harry Bradbeer, vencedor de dois Emmys pela comédia "Fleabag".

Veja o trailer:

| Autor: Reprodução

Leia mais:

Kate Winslet e Saoirse Ronan vivem um amor no trailer de'Ammonite'

Mulher Maravilha e Mulher Leopardo duelam em trailer; veja o vídeo