The Voice Brasil Kids tem volta prevista para setembro

Elenco do retorno da quinta temporada do The Voice Kids | Foto: Divulgação

Manaus – O reality show The Voice Brasil Kids, retorna com a programação, após seis meses sem gravações por conta da pandemia. A volta está prevista para o dia 13 de setembro com uma retrospectiva de alguns momentos marcantes da atração na edição atual e continuará com a apresentação de André Marques. Os artistas Cláudia Leite, Carlinhos Brown, Simone e Simaria retornam como jurados do programa.

No dia 20 de setembro, inicia a programação ao vivo com apresentações inéditas dos candidatos. Porém, a quinta temporada será gravada com todos os cuidados por conta da pandemia. As audições serão apresentadas de casa, não haverá aglomeração no palco e terá uma reprise dos melhores momentos.

A semifinal e o último episódio desta temporada serão transmitidos nos dias 4 e 11 de outubro.

