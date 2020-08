Diretor se arrepende do filme sobre deputada Flordelis

Diretor do filme sobre Flordelis se arrepende de ter contado a história sobre a vida da deputada | Foto: Reprodução

Diretor do filme sobre Flordelis de 2009, Marco Antônio Ferraz de 51, se arrepende de ter contado a história sobre a vida da deputada. Por ter sido acusada de mandar matar o próprio marido , Marco Antônio se diz enganado, o filme contou com nomes famosos como Cauã Reymond, Bruna Marquezine, Ana Furtado, Leticia Spiller, Alinne Moraes, Marcello Antony, Sergio Marone, entre outros.

Todos não receberam cache para poder ajudar a mulher que adotou 44 filhos e alguns investiram do próprio bolso para a realização do filme. Há 12 anos, o editor de moda Marco Antônio Ferraz, de 51, ficou bastante impactado ao conhecer, por meio do “TV Xuxa”, a história de Flordelis. Não tendo como prever que nessa história teria assassinato, sexo entre irmão, troca de casais e abusos.

“Eu me arrependo. Se fosse hoje, jamais teria feito esse filme. Não sou cineasta. Sou um contador de histórias e o que contei foi uma mentira diante dos fatos que conhecemos agora”, conclui: “Estou dilacerado, me sinto enganado. É como se não pudesse confiar em ninguém”.“

O pastor Anderson do Carmo, casado com Flordelis, foi o produtor executivo. “Ele era louco por ela. Fazia qualquer coisa que ela quisesse ou mandasse. Ele me perguntou o que eu queria que ela vestisse para a pré-estreia e eu disse para contratar um personal stylist. Ele não quis. Pediu que eu comprasse um vestido chique, que dinheiro não seria um problema. Fomos a uma loja de grife e pagamos R$ 2 mil num vestido. Foi um sonho realizado ver aquela mulher, que saiu do morro, ali, chiquérrima e linda. E no fim das contas, tudo isso não passava de uma mentira”.

