Live solidária “Utopia” reúne grandes nomes do boi bumbá Caprichoso

Manaus - A live solidária “Utopia”que ocorre nesta terça-feira (25), a partir das 19h, vai reunir no palco os artistas do boi bumbá Caprichoso Luanita Rangel, além dos convidados David Assayag, Márcio do Boi e banda Canto da Mata. Também participa do show virtual a Marujada de Guerra do boi Caprichoso.

A live conta com o patrocínio do Centro Universitário Fametro e, além de entreter o público, tem o objetivo de arrecadar doações para a Associação Sem Raça Definida, que desenvolve ações em benefício da causa animal.

O presidente do grupo Fametro, Wellington Lins, ressalta que é uma grande satisfação para a instituição apoiar esse tipo de evento, que reforça a cultura da região e tem o foco, também, em uma causa de importância social.

A live “Utopia” será transmitida pela TV Encontro das Águas, canal 2.1, e também pelo youtube oficial da Marujada de Guerra. As doações poderão ser feitas durante a transmissão, através do código QRCode na tela da televisão ou por meio de transferência para a conta da associação. Luanita Rangel, que também é organizadora da live, diz que essa é uma forma de celebrar a cultura e ajudar a causa animal. O público, segundo ela, poderá curtir o melhor das toadas do boi Caprichoso.

*Com informações da assessoria

