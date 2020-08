Teatro Amazonas sedia homenagem ao saxofonista Charlie Parker

O repertório será formado por dez músicas de Charlie Parker | Foto: Divulgação

Manaus - Charlie Parker, também conhecido como “Pássaro”, foi um dos maiores nomes da história da música e representou o jazz na década de 1940 - ao lado de Dizzy Gillespie, ele deu origem ao jazz moderno. Em homenagem ao centenário do saxofonista, que nasceu em 29 de agosto de 1920, será feita uma live no palco do Teatro Amazonas, transmitida pela TV Encontro das Águas, às 20h, neste sábado (29).

O tributo terá a execução das obras de Charlie Parker no formato de sexteto, composto por saxofone, trompete, guitarra, piano, contrabaixo e bateria. A iniciativa partiu do saxofonista Ênio Prieto, e a homenagem inicialmente seria um evento pequeno, mas ganhou grandes proporções ao decorrer dos ensaios, quando o palco do Teatro Amazonas foi disponibilizado para a live.

Ao todo, serão oito músicos envolvidos no projeto. Ênio Prieto considera uma honra dar continuidade no legado do músico. “Charlie Parker foi um dos saxofonistas e músicos mais representativos dentro do cenário do jazz no século XX. Então, essa é uma grande oportunidade, sem dúvidas. Durante a minha carreira de 21 anos de músico, vou poder realizar um grande sonho de tocar esse repertório no palco maior da nossa arte’’, ressaltou o saxofonista.

O repertório será formado por dez músicas, de acordo com Prieto, serão as obras mais representativas de Charlie Parker. “São temas instrumentais e fabulosos. Nós já estamos ensaiando bastante, pois o repertório de Charlie Park é um repertório realmente muito demandante. Você conta com várias improvisações, então, a gente está trabalhando firme para fazer o melhor para essa apresentação’’, compartilhou.

Grupo realiza tributo à Charlie Parker | Foto: Divulgação

“Vai ser uma grande honra poder tocar no palco do Teatro Amazonas, porque nós, músicos, principalmente os saxofonistas, quando começamos a estudar o instrumento, temos muitas referências no saxofone no mundo. Uma delas é o Charlie Park, então estudei muitas coisas dele, métodos, repertório e nunca tive oportunidade de fazer um show como esse’’, revelou Ênio Prieto.

Honrando o legado de Charlie Parker, Regis Gontijo declarou que todo o grupo está se empenhando para entregar uma boa apresentação. “As obras dele são de difícil execução musical, é um estilo muito rápido, então tudo acontece a mil por hora. Exige muito de todos, então estamos ensaiando bastante’’.

Alex Diego, Alexandre Oliveira, Júlio Feitosa, Sérvio Túlio e Yuri Lima também participam do sexteto que promete fortes emoções no tributo.

Participação especial

O tributo conta com participação especial do cantor de jazz Humberto Amorim, que afirma a emoção de integrar a homenagem. “Eu tenho uma paixão pelo jazz publicamente conhecida, e é uma grande honra participar desse tributo ao lado de um grupo de grandes nomes, de real grandeza e versatilidade, aqui em Manaus’’.

| Foto: Divulgação

Em relação à importância de manter vivo o nome do saxofonista, Humberto Amorim relata a talento do artista. “Poucos músicos têm a genialidade de Charlie Parker. Só ele toca com essa garra, que, nos primeiros segundos, você já consegue ouvir e diferenciar de todas outras obras’’.

A emoção se estende ao grupo de artistas que divide o palco no Teatro Amazonas para a homenagem. “O tributo será realizado pela seleção dos melhores músicos de Manaus e esse evento tem uma importância muito grande para o jazz. Eu costumo dizer que Charlie Parker nasceu músico, e só ele tem essa genialidade que ouvimos, então é muito gratificante poder carregar sua musicalidade para outras pessoas’’.

Legado

Charlie Parker é considerado um dos músicos mais importantes da história da música pela contribuição para o surgimento do Be-Bop, movimento que revolucionou o jazz na década de 1940. Por esse motivo, a genialidade dele é comparada às de Igor Stravinsky – na música clássica -, e Pablo Picasso – nas artes plásticas -, que, igualmente, exerceram relevantes papéis na história.

Charlie Parker é considerado um dos músicos mais importantes da história da música | Foto: Divulgação

Ao criar o Be-Bop, Charlie Parker marcou de forma permanente a história da música. Charlie Parker nasceu no dia 29 de agosto de 1920 em Kansas City e viveu até 1955, pouco antes de completar 35 anos. Teve uma vida curta, porém suficiente para deixar uma obra marcante, que influenciará as novas vertentes do jazz moderno. O Be-Bop surgiria no período que vai de 1944 a 1949, aproximadamente.



