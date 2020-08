Ponta Negra recebe exposição Action Figures com ícones da cultura pop

A BR Toys Collections, maior exposição de colecionáveis da Região Norte, invade pela primeira vez a capital amazonense | Foto: Reprodução

Manaus- A BR Toys Collections, maior exposição de colecionáveis da Região Norte, invade pela primeira vez a capital amazonense. A mostra é gratuita e acontecerá no Shopping Ponta Negra, a partir de quarta-feira (26).Serão ao todo 600 peças, com os maiores ícones da cultura pop mundial, na versão conhecida como Action Figures.

Paralelamente, também acontece uma exposição fotográfica com os bonecos, que são as versões em tamanho reduzida dos personagens, nos principais pontos turísticos da cidade. Ambos eventos estarão disponíveis para visitação na praça de eventos, localizada no primeiro piso (L1), até o dia 27 de setembro.

Desde a reabertura, o centro de compras continua seguindo com todo o protocolo de segurança e reforça a obrigatoriedade do uso das máscaras de proteção, higienização das mãos, além da importância do distanciamento social. Por conta disso, a exposição terá limitação de acesso a fim de evitar aglomeração.

BR Toys Collections

As Action Figures são realistas e articuladas no tamanho de ⅙, que equivalem a sexta parte do personagem real. Super-Homem, Batman, Homem Aranha, Mulher Maravilha, Elvis Presley, Michael Jackson, Mike Tyson, Michael Jordan, Branca de Neve e Os Incríveis são apenas alguns dos personagens que estarão na exposição.

A coleção de Marcel possui mais de 15 anos, uma paixão que começou ainda na infância, mas apenas quando se tornou adulto ele conseguiu realizar este sonho. “E não poderia deixar de mostrar isso para o público, afinal é um acervo que encanta todo mundo, das crianças aos adultos, já que trazem personagens que fizeram e fazem parte da nossa vida, como o Chaves e o Jaspion”, disse.

