Vídeo: Praia da Ponta Negra em Manaus, turismo às margens do rio Negro

Manaus - Originalmente habitada pela tribo dos Manaós, a Ponta Negra oferece hoje uma infraestrutura turística que atrai pessoas de todas as idades e lugares. As reformas das duas etapas do complexo de lazer, em 2011 e 2013, credenciaram-na como um dos principais pontos turísticos de Manaus.



A primeira intervenção urbana da praia da Ponta Negra começou do final dos anos 1980 e início da década de 1990, ao modernizar aproximadamente dois quilômetros da orla do rio Negro. O espaço ganhou quadras para prática esportiva, quiosques e bares, mas acabou deteriorando-se com o passar do tempo.

A região recuperou o brilho com as obras de revitalização das duas etapas do complexo. Além da recuperação do anfiteatro, pista de skate e das quadras poliesportivas, o local ganhou também 5 km de calçadão com pedras portuguesas, praça com chafariz, quiosques de culinária regional e três novos mirantes com vista para o Rio Negro.

Administrado pela Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Ordem Social e Planejamento Urbano (Implurb), o Complexo teve a praia perene como o maior desafio do processo de revitalização, projetado pelos arquitetos Roberto Moita e Cláudio Nina.

Até o projeto de revitalização, só era possível aproveitar a orla da praia durante a seca do rio. Após a inserção de aproximadamente um milhão de metros cúbicos de areia, no entanto, os visitantes podem usufruir da praia durante todo o ano todo, com supervisão do Corpo de Bombeiros até as 17h.

O complexo reúne também um grande público para aproveitar o espaço destinado ao projeto "Faixa Liberada". Às quartas-feiras, 1,3 km da avenida Coronel Teixeira são interditados, no sentido bairro-Centro, para práticas esportivas das 17h às 22h. Aos domingos, das 6h às 12h, são 2,5 km de pista liberada para correr, patinar ou pedalar.

Saiba mais sobre o complexo de lazer da Ponta Negra com o vídeo do Amazonpedia:

