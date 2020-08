Em vídeo vazado, Emilly Araújo relata agressões de Marcos no BBB 17

Emilly Araújo venceu o BBB 17 | Foto: Reprodução

Brasil - Um vídeo que vazou na internet na última quarta-feira (26) mostra uma conversa da ganhadora do Big Brother Brasil 17, Emilly Araújo, em que são relatados episódios de agressão envolvendo o também ex-BBB, Marcos Harter - com quem a "sister" manteve um relacionamento. Na época em que o reality foi transmitido, em 2017, a relação entre Emilly e Marcos gerou polêmica e virou caso de polícia.

Durante quase dez minutos, a ex-BBB conversa com um médico e uma advogada da Globo, horas após ser chamada ao confessionário - no dia 10 de abril daquele ano. Emilly mostra ao médico uma marca no braço esquerdo.

"Lembra aquele roxo que eu te mostrei no meu braço? Foi o Marcos que fez. Agora já saiu", relata. "Ainda tem um pouquinho aqui", ressalta.

O médico, então, questiona a participante, enquanto a advogada tira uma foto da marca. "Isso aqui foi uma pressão?". Ela responde: "É, ele apertou" e, em seguida, confirma que recebeu um "beliscão".

Posteriormente, Emilly decide mostrar o punho direito e conta um episódio em que Marcos Harter usou de força excessiva contra ela.



"Ele apertou aqui e aqui anteontem (...) E ele apertou muito forte o meu pulso e não deixou marca. Só um pouquinho aqui. Mas doeu bastante na hora. Reclamei pra ele que tava doendo, que ele tava apertando muito forte o meu pulso", diz.

A conversa entre a "sister" e os dois profissionais da Globo continua. Em determinado momento, Emilly afirma que Marcos Harter, em alguns momentos, "perdia o controle".

O médico pergunta se ela gostaria de relatar outras situações. A partir daí, mais uma vez, Emilly cita que ficou "assustada" com o comportamento de Marcos no reality.

"Naquele dia que a gente discutiu de manhã, eles [direção do programa] ficaram assustados porque quando eu fiquei falando pra ele [Marcos] que não queria falar com ele, ele me forçou a falar com ele. E quando a gente deitou no chão, ele bat... ele segurou meu rosto assim e, não ficou doendo, mas ele bateu minha cabeça assim, balançou minha cabeça. Eu assustei com aquilo e ele começou a chorar. Daí eu perdoei ele", contou.

Marcos Harter foi eliminado após episódios de agressão | Foto: Reprodução

Em seguida, médico e advogada se dizem "satisfeitos" com o relato de Emilly.

Naquele mesmo dia, horas após o diálogo, o apresentador do BBB 17, Tiago Leifert, anunciou a eliminação de Marcos.

"A gente recebeu a delegada titular da Delegacia Especial de Atendimento a Mulher que nos solicitou as imagens de discussões entre Marcos e Emilly. A delegada instaurou um inquérito para apurar uma possível agressão física (...) Com base nesse inquérito, tivemos uma nova conversa profunda com a Emilly, inclusive com exame médico (...) A gente envolveu advogados, especialistas, psicólogos, conversamos muito para tomar a decisão correta, decisão justa", disse.

Alerta prévio

Antes da chegada do médico no diálogo, a advogada já havia alertado Emilly Araújo em relação às medidas que poderiam ser adotadas caso a "sister" se sentisse ameaçada.

"A Delegacia de Atendimento à Mulher sugeriu que nós viéssemos aqui falar com você e alertar, dizer a você que, enquanto mulher, você tem o direito, caso queira, a medidas protetivas de urgência. Se você se sentir ameaçada ou agredida, a partir de agora, você pode solicitar medidas protetivas contra o Marcos", afirma.

A participante, então, rebate. "Não. Inclusive isso é uma coisa que eu quero conversar com ele [Marcos], porque o que aconteceu foi grave. Eu prefiro às vezes fechar meus olhos para situações como essa. Mas quando eles [direção do programa] me alertaram que eles estavam preocupados com as atitudes dele comigo, eu decidi ficar mais quieta. Decidi, mesmo que eu ache que ele esteja errado, não falar", pontua.

