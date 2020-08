Johnny Jack Mesclado e DJ Kimo fazem última live do Malaba Jam

| Foto: Divulgação

Manaus - Neste sábado (29), a última live do circuito Malaba Jam Festival começa com DJ Kimo, que abre a programação no canal do evento no Youtube (/MalabaJamFestival) às 15h. Em seguida, a Johnny Jack Mesclado recebe os cantores Magaiver, da banda Casa de Caba; e Daniel D’Araújo, na apresentação que tem a proposta de arrecadar doações para o Grupo de Apoio Raio de Sol, que atende crianças e adolescentes com doenças no sangue, a maioria do interior do Amazonas.

Headliner do festival desde a primeira edição, a Johnny Jack Mesclado vai apresentar a música nova, “Sem Avisar”, ao público. Segundo o baixista Frederico Paulus, no repertório, a banda também fará uma retrospectiva composta por clássicos da discografia da Johnny Jack Mesclado, como “Aquela Menina”, do álbum “Que Jah Abençoe”, de 2003; “Fim de Semana”, de “Luz de Raiz”, de 2005; assim como sucessos dos discos “Três”, de 2009; “De Fone Pro Mundo”, de 2013; e dos EPs “Añoranza”, de 2015; e “601”, de 2016.

“O Magaiver vai ter participação em duas músicas, ‘Solana’ e ‘O que é Nosso’, e o Daniel D’Áraújo assume os vocais em ‘Fuleiro’”, adianta o músico.

Além de Frederico, a Johnny Jack Mesclado é formada por Tennessee Nogueira (voz), Gabriel Pinto (bateria), Lúcio Bezerra (teclado) e Daniel Oliveira (guitarra).

Doações – O Malaba Jam Festival surgiu em 2013, para homenagear o músico amazonense Rafael Derzi, conhecido como Malaba, vítima de leucemia.

Durante a live, as pessoas podem contribuir com doações para o Grupo de Apoio Raio de Sol. A instituição, que completa 18 anos em 2020 e atende 304 pessoas com cestas básicas e apoio social e pedagógico, é beneficiada pelo projeto há sete anos.

O Grupo de Apoio Raio de Sol fica localizado no Bloco E do Hemoam e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

No caso de doações em cestas básicas e kits de limpeza e higiene em grande quantidade, o contato deve ser feito por meio dos números (92) 3655-0255 e 99441-8310.

Estrutura – Para atender o protocolo de segurança, a transmissão, com assinatura da La Xunga, vai contar com o mínimo de pessoas na produção e respeitar a distância entre os músicos, no píer da Baruk, que, nesta edição, assina também som e iluminação do festival. A apresentação traz a dupla Ananda Chamma e Moacyr Massulo.

