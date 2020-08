Escola de Arte abre inscrições para cursos com vagas limitadas; veja

| Foto: Reprodução

Manaus- Programa Escola de Arte, da Faculdade de Artes (Faartes), divulga o período de inscrição para os cursos livres de extensão de artes visuais e de música para 2020. As inscrições online estarão abertas nos dias 1º e 2 de setembro. Vagas limitadas. As aulas serão ministradas remotamente por meio das plataformas Google Classroom e Google Meet.

Serão disponibilizadas 490 vagas para os cursos de artes visuais e música, e dois cursos de música sem limite de vagas (batucando em casa e musicalizando em quarentena). As turmas serão preenchidas conforme a ordem da inscrição. Há oportunidades para crianças a partir dos três anos, adolescentes, jovens e adultos. Para conhecer as modalidades de cursos acesse o documento.

O link para a inscrição será ativado a partir das 9h do dia 1º de setembro e será desativado às 18h do dia 2 de setembro de 2020. As atividades são gratuitas, mas o aluno deve possuir os materiais necessários para as aulas.

Com carga horária de 30 horas, os cursos serão realizados de 16 de setembro a 30 de novembro. O resultado das inscrições será divulgado a partir do dia 7 de setembro.

