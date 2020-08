Projeto 'Elas Cantam Samba' faz live especial neste sábado (29)

| Foto: Divulgação

Manaus - As cantoras Lucilene Castro, Márcia Siqueira, Fátima Silva e Claudia Trindade apresentam a segunda edição da live “Elas Cantam Samba”. Desta vez, elas sobem ao palco para comemorar os últimos dias da campanha Atack Solidário, neste sábado (29), a partir das 17h. O show será transmido pelo canal do Facebook e YouTube da cantora Lucilene Castro (@lucilenecastro) e pelo Instagram da rede Atack (@atackonline).

Juntas, elas se revezarão no palco com um repertório recheado de sucessos do mundo dos bambas, entre eles: “Roda Com Elas”, composição de Junior Rodrigues, “Moleque Atrevido”, de Jorge Aragão, “Brasileira”, de Lucinha Cabral, “Canto de Areia”, interpretação famosa de Clara Nunes, “Falsa Consideração”, de Jorge Aragão, “Bom te ter”, do Grupo Raça, “O show Tem que Continuar”, de Arlindo Cruz e muitas outras.

A tarde de muito samba terá como apresentador o cantor Zezinho Corrêa e a participação especial de William do Banjo. Ele nasceu na cidade do Rio de Janeiro e está em Manaus há dois anos. E no mundo dos bambas desde sua infância, o cantor, compositor e músico possui uma bagagem muito grande com composições, participações em concursos e shows. Em Manaus, ele é um dos idealizadores do grupo Sambalizar, ao lado de Joubert Balbino, que vem atuando nas rodas do gênero na cidade.

Essa é a segunda edição da live que o “Elas Cantam Samba” realiza. O show tem direção de imagens de João Fernandes Neto, produção executiva de Fabrício Nunes e o apoio cultural das empresas, Art Sound, Casarão de Ideias, Bar Botequim e realização da On Assessoria e Produção Cultural.

O show “Elas Cantam Samba” já está na estrada há oito anos e possui dois discos e um DVD, este gravado ao vivo no Teatro Amazonas. Atualmente, a cantora Claudia Trindade compõe o elenco desta temporada.

Solidariedade

Diante dos desafios impostos pela pandemia de Covid-19, suas consequências econômicas, sociais e sanitárias, o Atack resolveu comemorar seu aniversário de maneira diferente e dividir o bolo com quatro entidades que atuam socialmente na cidade, sendo elas, Lar das Marias, Abrigo Coração do Pai, Abrigo Nacer e Abrigo Moacyr Alves.

Durante a campanha, os clientes participaram através da compra de ecobags personalizadas, cujo valor arrecadado será 100% repassado para as instituições beneficentes. A campanha segue até o próximo dia 31. Para participar, ao realizar suas comprar, o público escolhe a instituição que o Atack destinará parte do recurso. Alguns produtos receberam o selo de “produtos solidários”, onde a doação é em dobro.

De acordo com o presidente do grupo Medeiros, detentora do Atack, Silvino Medeiros, esta ação foi uma maneira democrática e social de repassar a confiança recebida por seus clientes nos últimos 17 anos, tempo que a empresa atua no mercado de varejo e atacado de Manaus. “É uma retribuição em reconhecimento a tanto carinho que recebemos e, sobretudo, a responsabilidade social que todos – pessoas físicas e empresas – devemos ter diante dos que mais precisam”, ressalta.

Serviço:

Live Elas Cantam Samba com Lucilene Castro, Márcia Siqueira, Fátima Silva e Claudia Trindade

Quando: Sábado (29), às 17h.

Onde: Facebook e Youtube @lucilenecastro e Instagram @atacksonline

