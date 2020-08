‘Agenda Virtual’ registra mais de 300 lives em quatro meses

Entre abril e agosto, a “Agenda Virtual”, registrou 328 lives no Portal da Cultura | Foto: Reprodução

Manaus- Entre abril e agosto, a “Agenda Virtual”, registrou 328 lives no Portal da Cultura. O projeto, que faz parte do “Cultura Sem Sair de Casa” contou com cadastros de música, festivais on-line e lives individuais, com temas como LGBT, desafios das artes cênicas e circenses, fotografia, ioga, meditação e alongamento.

O secretário Marcos Apolo Muniz destaca que a “Agenda Virtual” surgiu no período de isolamento social para ampliar o alcance das propostas apresentadas pelos artistas, com espaço para diversidade de perfis. Segundo ele, em quatro meses, o Portal da Cultura teve 150.936 visualizações de página e 50.193 novos usuários no site.

Receptividade

Presença certa na “Agenda Virtual” em quatro meses, o cantor Luso Neto conta que realizou 14 shows on-line, em diferentes plataformas digitais, entre elas Instagram e Youtube. Nesta quinta-feira (27), às 21h30, ele segue para a última live, “Revival”, no Facebook.

Quem também se tornou tradição on-line, mas nos almoços de sábado, foi o cantor Agenor Vasconcelos, da banda Agenor, Agostinho e Léo. Ele comandou o Instagram do Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato 18 vezes.

A primeira live da cantora Duda Raposo também fez parte da “Agenda Virtual” no mês de julho e contou com o apoio da divulgação da Secretaria de Cultura do Amazonas.

“Nós, artistas locais, precisamos desse reconhecimento para darmos continuidade aos nossos projetos. É um prazer enorme poder contar com esse apoio para a realização de um trabalho tão importante para mim”, afirma.

O cantor Michael Lima, de Itacoatiara, reforça que os shows on-line trouxeram para os artistas a oportunidade de ultrapassar os limites do Estado.

“Essa divulgação foi muito importante porque manteve a visibilidade do nosso trabalho mesmo no período de isolamento social”, comenta. “Depois da pandemia queremos trabalhar mais, esse é o motivo de levar conteúdo além de estar perto do público”.

Confira a programação da última “Agenda virtual”!



Quinta (27)

20h – A Amazonas Filarmônica apresenta o concerto “Quinteto de Sopros” na programação “A Arte Agradece a Vida”, em homenagem aos profissionais da saúde. No repertório do concerto, obras de Joseph Haydn (“Divertimento n.1 em si bemol maior, Hob.II:46”, versão para quinteto de sopros); Jacques Ibert (“Três peças breves”); Lorenzo Fernandez (“Suíte para Quinteto de Sopros”); e Ronaldo Miranda (“Variações Sérias sobre um tema de Anacleto de Medeiros”).

21h30 – O cantor Luso Neto encerra a temporada de lives com o show “Revival”, reunindo músicas que o artista apresentou nas 14 lives feitas no período de isolamento social. Transmissão no Facebook (Luso Neto)

Sábado (29)

15h – A última live do circuito Malaba Jam Festival começa com DJ Kimo, que abre a programação no canal do evento no Youtube (/MalabaJamFestival) com set de trance. Em seguida, a Johnny Jack Mesclado recebe os cantores Magaiver, da banda Casa de Caba; e Daniel D’Araújo.

A apresentação tem a proposta de arrecadar doações para o Grupo de Apoio Raio de Sol, que atende crianças e adolescentes com doenças no sangue, a maioria do interior do Amazonas.

17h – As cantoras Lucilene Castro, Márcia Siqueira, Fátima Silva e Cláudia Trindade fazem o show “Elas Cantam Samba”, com transmissão pelo Facebook e Youtube (@lucilenecastro).

20h – Com o objetivo de apresentar um pouco do que seria o “Festival de Cirandas 2020”, as Cirandas de Manacapuru apresentam uma live especial direto do Parque do Ingá. A Ciranda Guerreiros Mura será a primeira se apresentar. Na sequência tem apresentação da Flor Matizada e da Tradicional, campeã do festival de 2019, que encerrará a live.

A transmissão será pela TV A Crítica, canal 4 da TV aberta, e pelas redes sociais das agremiações: @cirandaguerreirosmura, @cirandaflormatizada, @tradicionalciranda.

20h – A live “Tributo a Charlie Parker” reunirá, no palco do Teatro Amazonas, os músicos Ênio Prieto (saxofone), Regis Gontijo (guitarra), Sérvio Túlio (contrabaixo), Alex Diego (trompete), Júlio Feitosa (piano) e Yuri Lima (bateria). A apresentação, que será transmitida pela TV Encontro das Águas e pelo Amazonsat, contará com participações especiais de Humberto Amorim e Alexandre Oliveira.

Segunda (31)

9h – A bailarina Luana Moreira, do Balé Folclórico do Amazonas, faz live de uma aula de alongamento. No Facebook da companhia (Balé Folclórico do Amazonas – BFA).

20h – A Amazonas Band apresenta o espetáculo “Recomeço”, o primeiro dos concertos comemorativos de 20 anos da banda. A apresentação faz parte do projeto “A Arte Agradece a Vida”, em homenagem aos profissionais da saúde.

No repertório, composições que fazem parte da história da banda, entre elas, “Tristeza”, de Haroldo Lobo e Niltinho; “The Mighty Urubamba”, de Daniel Barry; e “Aquele Abraço”, de Gilberto Gil; e “Latin Import”, de John Fedchock.

