Corpo de Dança do Amazonas realiza apresentação no Hospital João Lúcio

Manaus - Bailarinos do Corpo de Dança do Amazonas (CDA) irão realizar uma apresentação especial na manhã desta sexta-feira (28), no Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio, localizado na zona leste de Manaus. Esta é a primeira ação do projeto “O Artista Visita”, do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, que tem o objetivo de oportunizar momentos de cultura e arte para pessoas em instituições assistenciais.

Com a performance “Invisíveis”, o diretor do CDA, Mário Nascimento, e os bailarinos Adriana Góes e Rodrigo Vieira tentarão dialogar com o público sobre o conceito de invisibilidade social.

“Cada um irá com um personagem criado a partir de sua linha individual de pesquisa. Eu irei como ‘Homem Invisível’, Adriana será a ‘Noiva Enlouquecida’ e Rodrigo será um ‘Xamã’. A performance trabalha esse conceito de seres que acabamos desprezando por preconceito ou indiferença, sobre a importância de estarmos atentos”, explica Nascimento.

Serão realizadas apresentações para os profissionais de saúde e também para pacientes e familiares. Para o diretor do CDA, o projeto ressalta o papel social do artista em um momento crítico, ocasionado pela pandemia de Covid-19. “Se o espectador não pode ir ao artista, o artista deve ir ao espectador. Ações assim são extremamente importantes para levarmos momentos alegres a estes profissionais e para quem está se recuperando”, ressalta.

Projeto

“O Artista Visita” será realizado com os Corpos Artísticos do Estado e inclui apresentações de espetáculos e roda de conversa com os artistas. O projeto também busca dar visibilidade aos espaços que precisam do apoio da sociedade, além de proporcionar ao artista ações voltadas para o contexto social.

*Com informações da assessoria