Tiago Gambogi encerra o ’Sexta que Dança’ com espetáculo 'Pé de Lírio'

Manaus – Fechando com chave de ouro a programação do “Sexta que Dança”, o artista brasileiro, residente em Londres, Tiago Gambogi performa o espetáculo “Pé de busca: lírio do deserto”, nesta sexta-feira (28), às 17h17 (horário local), através do canal no Youtube do projeto.

“Pé de busca: lírio do deserto” é uma peça de dança-teatro-performance. De acordo com o artista, aborda a necessidade de buscar evolução no “modus vivendis’’. ‘“No nosso ser e estar no mundo’’, explicou o artista.

Tiago Gambogi performa na última ‘’Sexta que Dança’’ direto de casa, explorando diversos espaços e pesquisando restrições. “É uma tentativa de encontrar o ‘lírio do deserto’, uma das plantas medicinais de uso tradicional mais antigo. Com tintas políticas de ativismo, nesse cenário de pandemia, humor e delírio’’.

O projeto Sexta Que Dança acontece desde 2016, e tem como objetivo fomentar e valorizar as pesquisas e as produções dos artistas independentes da dança local e de outros estados do Brasil. A proposta busca realizar um calendário semanal, todas as sextas-feiras, com apresentações artísticas de dança e performance.

Encerrando a temporada do projeto nesta sexta com a performance de dança do bailarino, ator e coreógrafo Tiago Gambogi, o evento se renova através das adaptações realizadas durante o período de pandemia. Normalmente realizado para o público, as apresentações se tornaram on-line e expandiram a conversa artística.

“É uma produção importantíssima que reúne artistas brasileiros de altíssimo nível, desenvolvendo trabalhos com linguagem contemporânea e atual em várias localidades do mundo. O evento permite que artistas continuem desenvolvendo seu trabalho diante dos desafios durante a pandemia de Covid-19 e também conecta com públicos já existentes e com aqueles que talvez não tivessem a oportunidade de assistir caso as apresentações fossem ao vivo’’, ressaltou Gambogi.

O artista convidado revelou já ter trabalhado ao lado de Francis Baiardi, uma das dançarinas que comanda a iniciativa, como integrante do Corpo de Dança do Amazonas em 2011 e 2013, e afirmou a emoção que transmite para Manaus.

“A classe artística da cidade é muito talentosa, dedicada e com uma trajetória potente e diversa. Desde 2011 meu trabalho aborda questões de ativismo ambiental na Amazônia, e participar desse projeto reafirma e fortalece meus laços artísticos-profissionais com meus parceiros em Manaus’’, compartilhou.

“Participar do projeto significa fortalecer modos de resistência perante um momento de grande desafio para a humanidade. Respirar juntos. Rir. Dançar. Improvisar. Chorar. Participar da criação de novos paradigmas perante tragédia e genocídio. Revolucionar o mundo através de nossa arte. Sexta que Dança é um projeto que acredita nos potenciais positivos do ser humano. Um projeto que me representa e que tenho orgulho de fazer parte. Gratidão. Axé. Evoé. Aloé. Saravá...e avante’’!

Tiago Gambogi

Bailarino, ator, coreógrafo, palhaço, pole dancer, diretor, e artivista com 26 anos de experiência profissional, Tiago Gambogi é pós-graduado em dança contemporânea em Londres, além da formação em jornalismo pela PUC-MG.

Produziu e realizou espetáculos autorais no Brasil, Reino Unido e França e trabalhou com companhias de dança e teatro no Brasil e exterior. Atuou em curta-metragens no Reino Unido: “The Fall of Adam”, “Johnny Dog Ear”, “Teatime”, “Isabella”.

Como professor universitário, ministrou a matéria ‘Teatro Físico’ de 2009-2010 na Universidade de Plymouth, Inglaterra, onde dirigiu a montagem ‘Ventriloquist’, com texto de Gerald Thomas. Ao todo, participou de 25 espetáculos, 10 filmes, 10 direções, e apresentou-se em 15 países.

Vencedor do prêmio da Venue Magazine (Bristol, Inglaterra) na categoria Dança em 2006, 2007 e 2008, ganhou o prêmio de Melhor Pole Comedy no Pole Theatre UK 2016. Percorreu os 4223 km da Rodovia Transamazônica através do Projeto Trans-Amazônia e estreou o espetáculo homônimo no Fórum Internacional de Dança. Ativista desde 2011, realiza inúmeras performances com foco em questões ambientais no Brasil e no exterior.

