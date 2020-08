Bruna Marquezine e Neymar voltaram? Fãs enlouquecem web com o 'Brumar'

Neymar e Bruna Marquezine estão separados desde 2018, mas os fãs ainda não superaram | Foto: Divulgação

Um dos assuntos mais comentados no Brasil no Twitter, na manhã desta sexta-feira (28), foi o “Brumar”, que se refere ao ex-casal Bruna Marquezine e Neymar. Apesar de estarem separados, os fãs ficam saudosistas com o casal e levantaram a hashtag na internet.



Neymar e Bruna Marquezine estão separados desde 2018. Mas, ao que parece, os internautas não conseguem superar o término dos dois.

Desde o rompimento, sempre um é lembrado por ações do outro, como no BBB, quando Neymar apoiou Felipe Prior num paredão contra Manu Gavassi, uma das melhores amigas de Marquezine.

Ainda nesta semana, Neymar, jogador do PSG, perdeu a final da Champions League para o Bayern de Monique, e rapidamente os internautas fizeram montagens com Bruna vestindo a camisa do time alemão. Mas, nesta sexta a torcida é pela volta do casal.

