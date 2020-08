Igreja de São Sebastião recebe ação solidária para restauração

Presenciando diversos casamentos, batismos, crismas e muitos outros momentos de celebração e fé, a estrutura da construção história sofre com as ações do tempo | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus – A Igreja São Sebastião recebe o apoio do Fusca Clube Manaus na arrecadação em prol da restauração do espaço. No Largo São Sebastião, em frente ao Teatro Amazonas, no Centro da capital amazonense, a campanha ‘’Santa Ajuda’’ de ação solidária acontece nesse domingo (30), das 7h às 12h, com venda de rifas no valor de R$25 para um fusca modelo 1961 e outros prêmios.

De acordo com o presidente do Fusca Clube Manaus, Climário Filho, a participação do grupo na ação solidária também inclui exposição de carros antigos na rua 10 de julho, ao lado da Igreja do São Sebastião.

Presenciando diversos casamentos, batismos, crismas e muitos outros momentos de celebração e fé, a estrutura da construção história sofre com as ações do tempo, após a longa trajetória desde 1859.

As principais reformas devem se concentrar no telhado, paredes e na torre da Igreja, que registraram infiltrações e rachaduras.

‘’Com a exposição, queremos movimentar a venda das rifas e arrecadar esses fundos para a restauração da igreja, que está precisando com urgência de recursos’’, afirmou Climário Filho.

O sorteio da rifa ocorre no dia 31, e ela pode ser adquirida diretamente na igreja, para mais informações, a Paróquia de São Sebastião disponibilizou o número (92) 99474-8844.

