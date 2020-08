Jyou Guerra e John Veiga estrelam live ‘Na Rezenha’ neste sábado (29)

Um dos destaques da live, John Viega revelou que irá comemorar os 12 anos de carreira com o lançamento de um DVD | Foto: Divulgação

Manaus – A live ‘’Na Rezenha’’ promete muito sertanejo e oito horas de duração de performances com os cantores Jyou Guerra e John Veiga, neste sábado (29), às 19h (horário local), com transmissão ao vivo através do Youtube. O live show também terá participação especial de João Victor, Bruno Uchôa, Daniel Trindade, Sonatinha e Lucas Antonaccio.

''Vamos ter muitas músicas do momento, de funk, forró, uma verdadeira mistura de gostos. E com essas participações de peso, pode contar que vai ser sucesso'', afirmou o cantor John Veiga.

Com apresentação de Dieguinho Araújo, Oyama Filho e Evelyn Felix, a live beneficente planeja arrecadar recursos para os artistas de Manaus, que foram afetados pela pandemia de Covid-19.

Um dos destaques da live, John Viega revelou que irá comemorar os 12 anos de carreira com o lançamento de um DVD. ''O DVD será gravado às 17h, antes da live, com músicas autorais e músicas que são sucesso no momento, então os fãs podem esperar essa energia na performance''.

O DVD do projeto ''John Veiga no Bar'' celebrando os 12 anos de carreira, recebe apoio local, e também deve contar com participações especiais.

