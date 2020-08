Vakinha on-line: Vocalista da banda Rahvox precisa de cirurgia ocular

A arrecadação visa levantar fundos para a cirurgia ocula | Foto: Divulgação

Manaus – O cantor Rafael Britto, vocalista da banda Rahvox, passou por uma cirurgia ocular de emergência e se prepara para a segunda cirurgia, com o valor estimado em R$23 mil. Para cobrir os gastos da operação, o grupo criou uma vakinha para ajudá-lo..

A primeira cirurgia, no olho esquerdo, foi realizada no último sábado (22) com caráter de urgência. De acordo com Kalil Menta, guitarrista da banda Rahvox, o amigo se recupera bem, mas está no aguardo de outra cirurgia.

‘‘Devido um desvio na retina, ele tinha o risco de ficar cego se não operasse imediatamente. Essa primeira cirurgia ocorreu com sucesso, e ele está de repouso, mas precisa operar o olho direito também’’, relatou o guitarrista.

Ainda segundo Kalil Menta, a complicação ocular era pré-existente e o cantor apresentava problemas na visão. Com a cirurgia, Rafael Britto deverá ficar longe dos palcos por três meses, até a recuperação completa, quando será reavaliado o quadro da doença.

Vários bares, clubes e artistas que acompanharam a trajetória do vocalista da banda Rahvox contribuíram na divulgação e arrecadação da vakinha. O Porão do Alemão foi um deles.

‘’Contamos com a ajuda da nação porônica nessa causa’’, afirmou a casa de shows através das redes sociais.

A arrecadação visa levantar fundos para a cirurgia ocular, e está disponível através desse link.

