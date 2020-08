Beleza Amazônica: conheça o Studio Atelier Cláudio Andrade em Manaus

Entrada do Studio Atelier Cláudio Andrade | Foto: Lucas Silva

Manaus – Floresta artística que cresceu no meio do concreto, o Studio Atelier Cláudio Andrade é um dos espaços que são capazes de retratar a essência do cenário amazônico, incluindo fauna, flora, lendas e rios, em apenas um lugar. O espaço fica localizado na avenida Adolfo Ducke, 165, dentro da reserva ecológica Acariquara, no Coroado, Zona Leste de Manaus.

Sem precisar se aventurar no meio da floresta ou viajar para outros municípios do estado, o Atelier possibilita conhecer a realidade ribeirinha através de palafitas, canoas e plantas regionais, além de explorar o imaginário amazônico. Na entrada, a escultura de uma sucuri de 32 metros recepciona os visitantes e o mito da cobra grande integra o vasto cenário.





"Aqui reina a magia e o encanto da natureza e da arte"





A paisagem natural se mistura com a arte e, até certo ponto, é difícil diferenciar quais árvores nasceram da mãe Natureza e quais nasceram da mão do homem. Uma das maiores obras do espaço, feita completamente de concreto, pode ser facilmente confundida com uma enorme sumaúma, enquanto as vitórias-régias artificiais se mesclam com as vitórias-régias reais.

"As obras não são apenas minhas, eu divido espaço também com as obras de Deus’’, afirmou o artista plástico Cláudio Andrade, criador das artes no Studio Atelier e realmente um pai para o espaço. Com orgulho, ele marca presença no loca e faz questão de cumprimentar os turistas e moradores que conhecem os cenários.

O lugar é mágico, cheio de belezas amazônicas | Foto: Lucas Silva

Há 40 anos, a inspiração para conceber esse vislumbre da Floresta Amazônica foi um dos diversos quadros que Cláudio Andrade pintou. Enquanto finalizava uma obra, o artista sentiu o desejo de entrar na imagem que retratou.

"Quando tinha mais ou menos 20 anos pintei uma tela linda e quis caminhar dentro daquele lugar. Presumi ser impossível realizar isso, mas aqui eu posso caminhar por essa tela, olhar o jacaré, abraçar minha onça pinta e navegar no rio. O Studio não é um imóvel, é uma obra de arte de mil metros quadrados", ressaltou.

Um dos desejos de Cláudio Andrade, após ver o sonho se tornar realidade, é tornar o Studio Atelier um patrimônio cultural de Manaus e o espaço já é reconhecido por muitos como um ponto turístico urbano.

Toque pessoal

Casa onde Cláudio Andrade nasceu faz parte do Atelier | Foto: Lucas Silva

O sucesso do espaço, na visão de Cláudio Andrade, se dá pelo empenho e pela qualidade das obras. A curadoria do Studio Atelier também é realizada pelo artista plástico, sendo possível observar os toques pessoais que ele confere ao espaço.

Relembrando antigas memórias, um dos cenários é réplica exata da casa em que Cláudio Andrade nasceu, em 1958, no bairro Cachoeirinha. "Dentro é tudo igual ao que eu cresci olhando e vivendo’’, revelou o artista plástico.

Ensaio realizado no Atelier | Foto: Fulvia Fotografias

Em um dos locais que forma a galeria, há o vislumbre do primeiro quadro que Andrade pintou, aos 14 anos. Abaixo, ele coleciona todas as latas de tinta utilizadas nos 45 anos de trabalho, dividindo espaço com as telas em que foram manipuladas.

Autodidata e sem formação acadêmica, o talento de Cláudio Andrade transcende os conhecimentos tradicionais. Declarando-se um pesquisador nato, várias técnicas utilizadas nos quadros e nas esculturas surgiram da experiência. A de alto-relevo é uma delas, presente em várias pinturas que acolhem elementos amazônicos.

Manaus 20.08.2020. Studio Ateliê Cláudio Andrade. Foto: Lucas Silva | Foto: Lucas Silva

Parte das obras são realistas, mas o artista explora também o surreal. Uma grande escultura no centro do Atelier, em material que simula o ouro, representa as mãos de Andrade agradecendo.

"O ouro simboliza a ganância material do homem, mas para mim simboliza a riqueza da natureza’’, explicou sobre a obra que foi esculpida há 30 anos.

Mirella Andrade, esposa do artista plástica, inspirou-se no ofício do marido e, acompanhando Cláudio na administração do local, começou a pintura e preparou quadros que expostos na galeria do Studio, ao lado das telas do companheiro.

O local é cenário de vários ensaios | Foto: Djhessyk Matos

"Manaus ganha muito por ter esse espaço. São mil metros quadrados voltados para a Amazônia e muitos moradores nunca tiveram a oportunidade de conhecer essa cultura de perto’’, notou Mirella.

Além do Studio Atelier, Cláudio Andrade próspera com exposições de quadros em São Paulo e Paris, mas demonstra que os planos para o futuro permanecem no Amazonas.

"Gosto muito do que faço e pretendo continuar com esse trabalho na minha terra. É bom que minhas obras agradem o público de fora, mas a minha inspiração é aqui’’.

Ensaios fotográficos

Local é querido por fotógrafos e modelos para ensaios | Foto: Lucas Silva

Frequentado por turistas, o local também é muito visitado por fotógrafos, que afirmam em unanimidade que o local proporciona diversidade para ensaios e é a principal recomendação para os modelos.

Samuel Ricardo, 21, é fotógrafo profissional e já realizou dez ensaios no Studio Atelier Cláudio Andrade, mas analisando as fotos dos clientes é possível notar novos elementos em cada retrato. "Eu sempre dou essa sugestão para os modelos, pois há muito o que explorar aqui dentro, são vários temas e se enquadra com diferentes personalidades".

Já a fotógrafa Simone Oliveira, 48, perdeu as contas de quantos ensaios realizou no local e revelou que é o Atelier é uma preferência dos clientes que ela atende com felicidade.

"Eu gosto muito de trabalhar aqui, pois é divertido e existem vários acessórios à disposição. Para um fotógrafo isso é muito bem-vindo pois dessa forma não precisamos carregar muitos materiais, já que tudo que precisamos já está disponível aqui’’, afirmou Simone, que atua na área há seis anos.

Simone Oliveira, fotógrafa | Foto: Lucas Silva

Apesar de ser uma preferência dos clientes, o local também é muito recomendado pelos profissionais para as sessões fotográficas, como ocorreu com a modelo Ana Cecília, 15, que conheceu o espaço pela primeira vez em um ensaio.

"A fotógrafa me mostrou algumas fotos e eu achei o lugar maravilhoso. Chegando aqui, eu me deslumbrei, pois as imagens não refletiram toda a variedade do lugar’’, disse a jovem.

Studio Atelier Cláudio Andrade

Local: Avenida Adolfo Ducke, 165, dentro da reserva ecológica Acariquara - bairro Coroado

Horário: Quarta à sexta, das 14h às 17h e sábado e domingo, das 8h às 17

Entrada: R$20

Mais informações: (92) 99143-1766

